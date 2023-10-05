Приватизація ТРЦ Ocean Plaza. У Фонді держмайна назвали стартову ціну лоту на аукціоні

Столичний ТРЦ Ocean Plaza виставлять на аукціон за стартовою ціною в 1,3 млрд грн. Про це заявив в.о. голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр Федоришин в інтервʼю Forbes.

Він зазначив, що ця ціна дорівнює балансовій вартості державної частки в ТРЦ, яка становить 66,65%.

Призначати дату аукціону Фонд зможе після того, як уряд включить державну частку в ТРЦ до великої приватизації та погодить умови продажу, які визначить аукціонна комісія.

За словами Федоришина, у ФДМУ сподіваються вийти на дату проведення аукціону наприкінці поточного року або на початку 2024-го.

Як пише Forbes, серед зацікавлених покупців активу – бізнес-партнери Андрій Іванов та Василь Хмельницький. У вересні Іванов придбав у Хмельницького 33,35% акцій Ocean Plaza.

Ocean Plaza: конфіскація активу в росіян

У серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza, серед кінцевих бенефіціарних власників якого були громадяни РФ, передали в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів.

Навесні 2023-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Зокрема, йшлося про цей торговельно-розважальний центр.

Пізніше стало відомо, що Ocean Plaza перейшов у власність держави – рішення про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, набрало чинності.

А в червні Кабінет міністрів України передав уже державну частку Ocean Plaza в управління Фонду держмайна.