Приватизація та оренда держмайна поповнили бюджет на понад 3 млрд грн

За 8 місяців 2023 року бюджет отримав від приватизації державного майна 2,56 млрд. грн, а від плати за оренду державного майна надійшло 510,2 млн грн.

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він нагадав, що рік тому, в Україні зняли з паузи процес приватизації, яку змушені були зупинити після початку повномасштабного вторгнення.

Багато експертів висловлювали сумніви у цьому рішенні, наводячи аргументи про те, що поки триває війна – не буде ніяких покупців, а якщо вони якимось дивом все ж таки з’являться – то купуватимуть все виключно за копійки.

"Щоб перевірити, а згодом спростувати такі твердження, з вересня 2022 року було відновлено так звану «малу приватизацію» (об’єкти, які за результатами експертної оцінки мають стартову ціну нижче 250 млн. гривень.Певний час відбувалася «розкачка», під час якої на продаж виставлялися малі або дуже малі об’єкти (в розрахунку на такого покупця як ФОП або МСБ), чи навіть взагалі окреме державне майно", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що з часом об’єкти крупнішали – а з ними зростали і надходження.

Так, за 8 місяців 2023 року бюджет отримав від приватизації державного майна 2,56 млрд. грн.

Для порівняння з відповідними періодами попередніх років (у тому числі довоєнних):

2022 рік – більше у 8,4 рази;

2021 рік – більше на 57,4%;

2020 рік – більше на 13,8% (до початку повномасштабної війни на продаж виставлялися не тільки об’єкти малої приватизації).

Рекордсменом продажів стала будівля готелю "Ермітаж" (311 млн грн).

Ще три об’єкти були продані за ціною 200+ млн грн кожний, і ще три – за 100+ млн грн кожний.

Також бюджет поповнився платою за оренду державного майна на загальну суму 510,2 млн грн.

" Те, що раніше роками генерувало збитки для держави, перетворюється у серйозні надходження до бюджету", - підкреслив Гетманцев.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку проведення електронних аукціонів в рамках великої приватизації. Ухвалені норми мають вдосконалити проведення онлайн-торгів, щоб зменшити кількість недоброчесних учасників, які зривають аукціони з продажу держмайна.

Загалом у 2023 році планують залучити від приватизації 6 млрд гривень.