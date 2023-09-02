Приватизация и аренда госимущества пополнили бюджет более чем на 3 млрд грн

За 8 месяцев 2023 бюджет получил от приватизации государственного имущества 2,56 млрд грн, а от платы за аренду государственного имущества поступило 510,2 млн грн.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он напомнил, что год назад в Украине сняли с паузы процесс приватизации, которую вынуждены были остановить после начала полномасштабного вторжения.

Многие эксперты высказывали сомнения в этом решении, приводя аргументы о том, что пока идет война – не будет никаких покупателей, а если они каким-то чудом все же появятся – будут покупать все исключительно за копейки.

"Чтобы проверить, а впоследствии опровергнуть такие утверждения, с сентября 2022 года была возобновлена так называемая "малая приватизация" (объекты, которые по результатам экспертной оценки имеют стартовую цену ниже 250 млн. гривен.) Некоторое время проходила "раскачка", во время которой на продажу выставлялись малые или очень малые объекты (в расчете на такого покупателя как ФЛП или МСБ) или даже вообще отдельное государственное имущество", - отметил Гетманцев.

Он добавил, что со временем объекты стали крупнее – а с ними росли и поступления.

Так, за 8 месяцев 2023 бюджет получил от приватизации государственного имущества 2,56 млрд. грн.

Для сравнения с соответствующими периодами предыдущих лет (в том числе довоенных):

2022 год – больше в 8,4 раза;

2021 год – больше на 57,4%;

2020 год – больше на 13,8% (до начала полномасштабной войны на продажу выставлялись не только объекты малой приватизации).

Рекордсменом продаж стало здание гостиницы "Эрмитаж" (311 млн грн).

Еще три объекта были проданы по цене 200+ млн грн. каждый, и еще три – за 100+ млн грн каждый.

Также бюджет пополнился платой за аренду государственного имущества на общую сумму 510,2 млн грн.

"То, что раньше годами генерировало ущерб для государства, превращается в серьезные поступления в бюджет", - подчеркнул Гетманцев.

Напомним, недавно Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок проведения электронных аукционов в рамках крупной приватизации. Принятые нормы должны усовершенствовать проведение онлайн-торгов, чтобы уменьшить количество неблагополучных участников, срывающих аукционы по продаже госимущества.

Всего в 2023 году планируется привлечь от приватизации 6 млрд гривен.