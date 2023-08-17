Фонд госимущества выставил на продажу спиртзавод во Львовской области

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию Струтинский спиртзавод, находящийся в Золочевском районе Львовской области. Аукцион состоится 5 сентября, а стартовая цена спиртзавода – 31,3 млн гривен. Кроме того, на продажу выставлены 9 транспортных средств компании и более 600 единиц оборудования. Данный объект выставляется на приватизацию в первый раз.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Завод занимается производством этилового спирта и может ежедневно производить 22 тысячи литров. Он состоит из 24 зданий – административные здания, склады, зернохранилища, цеха и мастерские и занимает площадь в 15506 м².

Согласно сообщению, кроме выигрышной ставки за приватизацию потенциальный инвестор должен оплатить долги компании перед бюджетом и сотрудниками, общей суммой 31,3 миллиона гривен.

Отметим, что Струтинский спиртзавод начал свою деятельность в 1906 году, а последняя модернизация актива состоялась в 2019 году.

В фонде сообщают, что спиртзаводы – одни из самых популярных активов малой приватизации. ФГИУ продал 14 спиртзаводов, на общую сумму в 965 миллионов, что составляет более 25% всех поступлений малой приватизации.

Отмечается, что спиртзавод можно использовать не только для производства алкогольных напитков. Помимо пищевых спиртов эти предприятия производят также технические спирты и биоэтанол.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины также выставил на приватизацию находящийся в Киевской области Краснослободский спиртзавод.