Фонд держмайна виставив на продаж спиртзавод на Львівщині

Фонд державного майна України виставив на приватизацію Струтинський спиртзавод, який знаходиться у Золочівському районі Львівській області. Аукціон відбудеться 5 вересня, а стартова ціна спиртзаводу - 31,3 млн гривень. Крім того, на продаж виставлені 9 транспортних засобів компанії та понад 600 одиниць обладнання. Даний об’єкт виставляється на приватизацію вперше.

Про це повідомля пресслужба ФДМУ.

Завод займається виробництвом етилового спирту та може щодня виготовляти 22 тисячі літрів. Він складається з 24 будівель – це адміністративні будівлі, склади, зерносховища, цехи та майстерні і займає площу в 15506 м².

Згідно з повідомленням, окрім виграшної ставки за приватизацію, потенційний інвестор повинен сплатити борги компанії перед бюджетом та співробітниками, загальною сумою 31,3 мільйона гривень.

Зазначимо, що струтинський спиртзавод розпочав свою діяльність в 1906 році, а остання модернізація активу відбулася в 2019 році.

У фонді повідомляють, що спиртзаводи – одні з найпопулярніших активів малої приватизації. ФДМУ продав 14 спиртзаводів, на загальну суму у 965 мільйонів, що становить понад 25% від усіх надходжень малої приватизації.

Зазначається, що спиртзаводи можна використовувати не лише для виробництва алкогольних напоїв. Крім харчових спиртів, ці підприємства виробляють також технічні спирти та біоетанол.

Нагадаємо, Фонд державного майна України також виставив на приватизацію Червонослобідський спиртзавод, що знаходиться в Київській області.