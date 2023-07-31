В Україні прискорять малу приватизацію

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Фонду державного майна прискорити малу приватизацію і активно розпочати велику. Це вимагає пришвидшення процесу передачі підприємств ФДМУ, які мають бути піддані продажу.

Про це Шмигаль заявив на нараді з представниками Мінекономіки та Фонду держмайна.

За допомогою цих дій держава намагається привернути гроші від інвесторів, змагатися з іншими компаніями та розвивати економіку, щоб забезпечити стабільність та добробут у країні.

Прем’єр-міністр підкреслив, що перед Фондом державного майна цього року було поставлено завдання продовжити малу приватизацію і розпочати велику. При цьому, Мінекономіки й ФДМУ спільно з Мінцифри отримали завдання створити єдину базу підприємств, які перебувають у власності держави, та їхніх юридичних осіб-власників.

Він зазначив, що в управлінні держави наразі перебувають понад три тисячі об’єктів. 109 з них є стратегічними й не підлягатимуть приватизації, а ще 600 підприємств відносяться до енергетики, транспорту й оборонно-промислового комплексу і залишатимуться в управлінні держави до кінця воєнного стану. Прем'єр повідомив, що ФДМ вже передані 1900 об’єктів.

"Дав завдання прискорити передачу інших підприємств. Це потенційні проєкти для інвесторів, додана вартість, нові робочі місця. Для цього такі об’єкти мають бути надалі виставлені на прозорі електронні аукціони", - резюмував він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку проведення електронних аукціонів в рамках великої приватизації. Уряд ухвалив технічні зміни, які були необхідні для старту процесу великої приватизації через систему "Prozorro. Продажі".