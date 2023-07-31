В Украине ускорят малую приватизацию

Премьер-министр Денис Шмигаль поручил Фонду государственного имущества ускорить малую приватизацию и активно начать крупную. Это требует ускорения процесса передачи предприятий ФГИУ, которые должны быть подвергнуты продаже.

Об этом Шмигаль заявил на совещании с представителями Минэкономики и Фонда госимущества.

Посредством этих действий государство пытается привлечь деньги от инвесторов, соревноваться с другими компаниями и развивать экономику, чтобы обеспечить стабильность и благополучие в стране.

Премьер-министр подчеркнул, что перед Фондом государственного имущества в этом году была поставлена задача продлить малую приватизацию и начать крупную. При этом Минэкономики и ФГИУ совместно с Минцифрами получили задачу создать единую базу предприятий, находящихся в собственности государства, и их юридических лиц-собственников.

Он отметил, что в управлении государства в настоящее время находятся более трех тысяч объектов. 109 из них стратегические и не будут подлежать приватизации, а еще 600 предприятий относятся к энергетике, транспорту и оборонно-промышленному комплексу и будут оставаться в управлении государства до конца военного положения. Премьер сообщил, что ФГИ уже передано 1900 объектов.

"Дал задачу ускорить передачу других предприятий. Это потенциальные проекты для инвесторов, добавленная стоимость, новые рабочие места. Для этого такие объекты должны быть выставлены на прозрачные электронные аукционы", - резюмировал он.

Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок проведения электронных аукционов в рамках крупной приватизации. Правительство приняло технические изменения, необходимые для старта процесса крупной приватизации через систему "Prozorro. Продажи".