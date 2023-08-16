ФДМ виставив на продаж спиртзавод під Києвом: названа стартова ціна

Фонд державного майна України виставив на приватизацію Червонослобідський спиртзавод, що знаходиться в Київській області.

Про це свідчить інформація на сайті Української Універсальної Біржі.

Аукціон відбудеться 29 серпня, стартова ціна становить 9,7 млн гривень. Лот зокрема представлений 4 об’єктам нерухомості загальною площею 1698 м²: цех, спиртосховища, лабораторія, частина їдальні, а також 7 транспортних засобів.

Червонослобідський спиртзавод. Фото: Українська універсальна біржа Червонослобідський спиртзавод. Фото: Українська універсальна біржа Червонослобідський спиртзавод. Фото: Українська універсальна біржа Червонослобідський спиртзавод. Фото: Українська універсальна біржа Червонослобідський спиртзавод. Фото: Українська універсальна біржа

В ФДМ уточнюють, що окрім фінальної пропозиції, переможець аукціону повинен оплатити 9,7 млн грн боргів підприємства перед працівниками та бюджетом.

Що відомо про Червонослобідський спиртзавод

Підприємство розташоване за 50 кілометрів від Києва, а саме за 6 км від траси М 06 Київ – Чоп.

Спиртзавод заснований у 1881 році та модернізований у 2019-му, займається виготовленням етилового ректифікованого спирту. Потужність активу досягає 31,5 тис літрів за добу.

"Приватизація Червонослобідського спиртзаводу допоможе знайти ефективного приватного власника, повернути борги та залучити інвестиції у розвиток підприємства", – зауважили в ФДМ.

Приватизація спиртової галузі в Україні продовжується, незважаючи на повномасштабне російське вторгнення.

Фонд з початку 2023 року вже знайшов приватних інвесторів для 6 спиртзаводів та 5 лотів майна ДП "Укрспирт". В середньому за 1 лот змагаються 6 підприємців. Приватизація вже проданих активів принесла 329 мільйонів гривень.

Процес відбувається в рамках затвердженої в 2019 році реформи демонополізації галузі, існування якої накладало характерні ознаки на ринок спирту в країні. Про те, як держава позбавляється збиткових спиртзаводів і навіщо їх купує бізнес, читайте в матеріалі Delo.ua.