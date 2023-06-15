Компанія екснардепа від БПП через півтора роки все ж заплатила за придбаний спиртзавод на Черкащині

Фонд державного майна повідомляє про перерахування до держбюждету 15 червня 194,4 мільйона гривень, в тому числі 32,4 мільйона гривень ПДВ, від переможця приватизаційного конкурсу з продажу Косарського спиртзаводу (село Косарі Кам'янської громади Черкаської області).

Як нагадують у ФДМ, торги щодо цього підприємства відбулися в онлайн-системі "ProZorro.Продажі" ще 1 листопада 2021 року. В аукціоні взяли участь вісім учасників. Переможна ціна зросла в порівнянні зі стартовою майже у 3,3 рази - з 49,4 мільйона гривень до 162 мільйонів.

Однак в подальшому переможець подав позов до суду. Він аргументував це тим, що ФДМУ нібито не повідомив потенційних учасників торгів про недоліки майна спиртзаводу, які могли перешкодити переможцю повноцінно використовувати підприємство.

Крім того, він домігся від суду ухвали про фактичну паузу на підписання договору купівлі-продажу на час розгляду справи по суті. Відповідно, до вирішення судового спору він не сплачував переможну суму. Однак 3 травня 2023 року Господарський суд Києва, спираючись на проведену судову експертизу, відмовив позивачу у задоволенні його позову.

Нагадаємо, що переможцем аукціону стало ТОВ "Агрофірма імені Горького". Бенефіціаром та засновником цієї компанії є Вадим Нестеренко, що був депутатом Верховної Ради 8-го скликання від "Блоку Петра Порошенка" (обирався від округу №38 в Дніпропетровській області; партія ж нині називається "Європейська солідарність").

"Агрофірма імені Горького" позивалася до суду через те, що у ємностях на території спиртзаводу, що складали половину об'єму від наявних ємностей, ще з 2012 року зберігався спирт, заарештований в рамках кримінального провадження, і використовувати їх компанія, відповідно, не могла.