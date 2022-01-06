Приватизацию Косарского спиртзавода почти за 200 млн грн остановили из-за арестованного спирта

Приватизация Косарского спиртзавода в Черкасской области приостановлена из-за судебного иска победителя приватизационного конкурса — на производстве емкости заняты арестованным спиртом.

Как отмечает Укринформ со ссылкой на директора Косарского спиртзавода Юрия Войцеховского, победитель приватизационных торгов ООО "Агрофирма им. Горького", должен был подписать в течение месяца договор купли-продажи с Фондом госимущества Украины, затем уплатить заявленную на аукционе сумму (162 млн грн без НДС или 194,4 млн грн з НДС, что втрое больше стартовой цены) и получить имущество спиртзавода. Но компания подала иск в суд, поскольку на территории предприятия с 2012 года хранится арестованный спирт.

"Емкости заняты, их использовать новый собственник не сможет. Спирт арестован по решению суда по уголовному делу и является вещественным доказательством", — добавил директор Косарского спиртзавода.

Войцеховский надеется, что суд позволит перевезти спирт для хранения в другое место или отправить его на переработку. Директор также сообщил, что на предприятии демонтирована вывеска "Холодный Яр".

"Эта торговая марка принадлежит частному владельцу, обратившемуся к нам с просьбой забрать вывеску. Мы дали разрешение владельцу забрать свое вместе с другими материальными ценностями, которые находились у нас на хранении", — пояснил Войцеховский.

Отметим, что еще в декабре 2021 года управляющий партнер Национальной электронной биржи Евгения Божко предупреждала о существующей проблеме. Она напомнила, что арестованный спирт занимает 50% емкостей для хранения производимой продукции. Это обстоятельство не позволит выйти на максимальную мощность и компенсировать покупателю существенные инвестрасходы по покупке и модернизации завода.

"Факт ареста спирта не остановил нашего клиента в желании купить актив по предложенной цене. Мы в официальной и неофициальной плоскости эскалировали проблему всем должным лицам ФГИ, ДП "Прозоро.Продажи", ДП "Укрспирт", которые в интересах бюджета бесспорно должны быть заинтересованы в решении данной проблемы. Но, к глубокому сожалению, путей выхода из данного коллапса пока не найдено", — отмечала она.

Напомним, Фонд государственного имущества на онлайн-аукционе 8 декабря продал за 333 млн 333 тысячи 333 грн Узловское место ведения деятельности и хранения спирта (село Узловое Радеховской городской общины Червоноградского района Львовской области).