В Украине продадут первый спиртзавод по новым условиям — с погашением кредитных долгов

Фонд государственного имущества назначил на 27 января первый аукцион по продаже спиртзавода по новым условиям, согласно которым покупатель будет обязан оплатить кредитные долги предприятия в размере его стартовой стоимости. Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности директора госпредприятия "Укрспирт" Сергей Блескун.

По его словам, речь идет о Борщевском месте ведения деятельности и хранении спирта в Тернопольской области. Стартовая цена предприятия составляет 28,1 млн грн. При этом ранее ФГИ уже назначал продажу этого лота на 23 декабря с этой же стартовой ценой, однако 22 декабря передумал и отменил торги.

Согласно условиям продажи, в течение пяти дней с момента перехода покупателю права собственности на завод он должен будет перечислить "Укрспирту" как балансодержателю предприятия сумму, эквивалентную стартовой стоимости, для погашения кредитных долгов, долгов по зарплате, долгов перед бюджетами и по уплате единого соцвзноса.

Как отметил Блескун, сейчас "Укрспирт" имеет на своем балансе предприятия с общей балансовой стоимостью около 450 млн грн, и этой суммы будет "вполне достаточно, чтобы рассчитаться со всеми долгами".

В недавнем интервью изданию "Главком" он заявлял, что суммарная кредиторская задолженность спиртзаводов ныне составляет около 200 млн грн.

Он отмечал, что нововведения, принятые Верховной Радой 29 ноября, позволят "Укрспирту" закрыть все долги, которые госпредприятие накопило за 11 лет своего существования, в частности, перед поставщиками зерна, ферментов, газа и электроэнергии.

"Заводы до сих пор еще мы продавали как имущество. Есть территория, там столько-то построек, баков, ректификационных установок. Все это имело разную балансовую стоимость, предприятие выставлялось на аукцион. Изменилось то, что инвестор, покупающий объект "Укрспирта", берет на себя обязательство погашения части кредиторской задолженности предприятия в размере балансовой стоимости (фактически это стартовая цена)", - пояснил он.

По данным Блескуна, пока было проведено 29 аукционов по продаже спиртзаводов, но лишь за 22 объекта инвесторы перечислили деньги (суммарно 1,5 млрд грн) в госбюджет. Всего же у "Укрспирта" 41 спиртзавод, по 31 из которых были переданы документы в ФГИ для их продажи.

В частности, 8 декабря был продан по сомнительно "красивой" цене в 333 млн 333 тысячи 333 грн Узловский спиртзавод во Львовской области. ФГИ ожидает подписания договора с покупателем до сих пор.

При этом ранее фонд отчитывался о продаже ФГИ за сумму в 1,7 млрд грн. Хотя действительно, не все они прошли гладко: в частности, Вишняковский спиртзавод, изначально оказавшийся самым дорогим, в итоге продавали уже трижды с понижением цены на новых торгах оба раза.