Компания экс-нардепа от БПП спустя полтора года все же заплатила за купленный спиртзавод в Черкасской области

Фонд государственного имущества сообщает о перечислении в госбюджет 15 июня 194,4 миллиона гривен, в том числе 32,4 миллиона гривен НДС, от победителя приватизационного конкурса по продаже Косарского спиртзавода (село Косари Каменской общины Черкасской области).

Как напоминают в ФГИ, торги по этому предприятию прошли в онлайн-системе "ProZorro.Продажи" еще 1 ноября 2021 года. В аукционе приняли участие восемь участников. Победная цена выросла по сравнению со стартовой почти в 3,3 раза – с 49,4 миллиона гривен до 162 миллионов.

Однако в дальнейшем победитель подал иск в суд. Он аргументировал это тем, что ФГИ якобы не сообщил потенциальным участникам торгов о недостатках имущества спиртзавода, которые могли помешать победителю полноценно использовать предприятие.

Кроме того, он добился от суда определения о фактической паузе на подписание договора купли-продажи на время рассмотрения дела по сути. Соответственно, до разрешения судебного спора он и не вносил победную сумму. Однако 3 мая 2023 года Хозяйственный суд Киева, опираясь на проведенную судебную экспертизу, отказал истцу в удовлетворении его иска.

Напомним, что победителем аукциона стало ООО "Агрофирма имени Горького". Бенефициаром и основателем этой компании является Вадим Нестеренко, бывший депутатом Верховной Рады 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко" (избирался от округа №38 в Днепропетровской области; партия же ныне называется "Европейская солидарность").

"Агрофирма имени Горького" судилась из-за того, что в емкостях на территории спиртзавода, составлявших половину объема от имеющихся емкостей, еще с 2012 года хранился спирт, арестованный в рамках уголовного производства, и использовать их компания, соответственно, не могла.