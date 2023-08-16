ФГИ выставил на продажу спиртзавод под Киевом: названа стартовая цена

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию находящийся в Киевской области Краснослободский спиртзавод.

Об этом свидетельствует информация на сайте Украинской универсальной биржи.

Аукцион состоится 29 августа, стартовая цена составляет 9,7 млн гривен. Лот, в частности, представлен 4 объектами недвижимости общей площадью 1698 м²: цех, спиртохранилища, лаборатория, часть столовой, а также 7 транспортных средств.

Краснослободский спиртзавод. Фото: Украинская универсальная биржа Краснослободский спиртзавод. Фото: Украинская универсальная биржа Краснослободский спиртзавод. Фото: Украинская универсальная биржа Краснослободский спиртзавод. Фото: Украинская универсальная биржа Краснослободский спиртзавод. Фото: Украинская универсальная биржа

В ФГИ уточняют, что кроме финального предложения победитель аукциона должен оплатить 9,7 млн грн долгов предприятия перед работниками и бюджетом.

Что известно о Краснослободском спиртзаводе

Предприятие расположено в 50 километрах от Киева, а именно в 6 км от трассы М 06 Киев – Чоп.

Спиртзавод основан в 1881 году и модернизирован в 2019 году, занимается изготовлением этилового ректифицированного спирта. Мощность актива достигает 31,5 тыс литров в сутки.

"Приватизация Краснослободского спиртзавода поможет найти эффективного частного собственника, вернуть долги и привлечь инвестиции в развитие предприятия", - отметили в ФГИ.

Приватизация спиртовой отрасли в Украине продолжается, невзирая на полномасштабное российское вторжение.

Фонд с начала 2023 года уже нашел частных инвесторов для 6 спиртзаводов и 5 лотов имущества ГП "Укрспирт". В среднем за 1 лот соревнуются 6 предпринимателей. Приватизация проданных активов принесла 329 миллионов гривен.

Процесс проходит в рамках утвержденной в 2019 году реформы демонополизации отрасли, существование которой накладывало характерные признаки на рынок спирта в стране. О том, как государство избавляется от убыточных спиртзаводов и зачем их покупает бизнес, читайте в материале Delo.ua.