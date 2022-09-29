Распродажа на миллиард. Какие госпредприятия решил приватизировать Кабмин

До конца 2022 года правительство хочет привлечь от приватизации около 1 млрд грн, а в 2023 году – еще 6 млрд грн. Кабмин надеется, что госактивы будет скупать прежде всего тот бизнес, который планирует проводить релокацию.

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В Украине после 6-месячного перерыва возобновилась приватизация госимущества. О перезапуске приватизационных процессов еще в конце августа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который пообещал, что первые активы появятся в продаже после 1 сентября.

Объекты будут выставлены на приватизацию с необходимыми документами. Улучшается методика определения стоимости, что позволит обеспечить справедливую цену и ускорит проведение аукционов. Денис Шмыгаль премьер-министр Украины

Правда, о продаже крупных объектов, таких как "Центрэнерго" или ОПЗ, речь пока не идет. Но премьер уверен, что малая приватизация, в рамках которой будут реализованы госактивы балансовой стоимостью до 250 млн грн., вполне реальна несмотря на войну.

План приватизации от ФГИ

Правительство планирует, что Фонд государственного имущества, который отвечает за приватизацию, до конца 2022 года выставит на продажу несколько десятков предприятий и заводов, расположенных в регионах, где не ведутся боевые действия.

Представители ФГИ (в частности, бывшая и.о. главы Фонда Ольга Батова) рассказывали, что в первую очередь будут приватизированы неработающие комбинаты хлебопродуктов, спиртзаводы и отдельные объекты недвижимости, которые могут быть интересны малому и среднему бизнесу. В общей сложности Фонд планирует привлечь в госбюджет от приватизации до 1 млрд грн.

Также ФГИ обнародовал так называемое "Приватизационное меню", которое содержит перечень тех самых объектов, предназначенных для продажи. В нем, правда, немного больше, чем «несколько десятков». А именно, в приватизационный план Фонда включено почти 80 объектов. Они расположены в 16 областях Украины и в Киеве.

Этот список не ограничивается одними лишь хлебокомбинатами и спиртзаводами. В плане приватизации есть:

санатории и базы отдыха; предприятия по производству батарей и аккумуляторов, навигационного оборудования;

структурные подразделения, входящие в состав Национальной академии наук;

пакеты акций сельхозпредприятий, которые еще остаются в госсобственности;

компании, которые занимаются выпуском ювелирных изделий;

предприятия машиностроительной отрасли и конструкторские бюро.



Причем, на приватизацию будут отправлены не только замороженные активы, но и вполне себе работающие объекты. Стартовая цена лотов, которые включены в "меню" ФГИ, находится в диапазоне от пары десятков тысяч гривен до 130-150 млн грн.

Что продалось и что будет продано

Первый успешный приватизационный аукцион ФГИ провел 19 сентября. С молотка ушло имущество одного из подразделений, которое входит в состав госпредприятия "Укрспирт" и находится в Тернопольской области. Стартовая цена лота составляла 25,2 млн грн. В аукционе было 6 участников, цена в процессе торгов выросла в 6 раз и победитель заплатил за актив 70,3 млн грн. Новым собственником проданного имущества стало ООО «Аква Солар Инвест», которое весной 2021 года приобрело Бершадский спиртзавод.

Вторую сделку ФГИ заключил на следующий день, 20 сентября. Проданным объектом стал Мариловский спиртзавод в Тернопольской области. Сумма сделки составила 150 млн грн. Это почти в три раза больше, чем стартовая цена, которая была чуть более 54 млн грн. Победителем оказалась компания "Витагро Енерджи", которая входит в холдинг VitAgro.

Помимо этого, ФГИ запланировал на первую половину октября приватизацию еще нескольких объектов:

● 10 октября пройдет аукцион по продаже 100% акций предприятия "Эротрон" (Львов), которое занимается исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук. Стартовая цена – 26 млн грн;

● на 11 октября назначен аукцион по приватизации Узловского спиртзавода (Львовская область). Этот актив в 2019 году прошел модернизацию и обеспечен необходимым оборудованием, а также коммуникациями для производства продукции. Завод выставлен на продажу по цене 24 млн грн;

● на 12 октября запланированы торги по продаже контрольного пакета акций (50%) машиностроительного производственного объединения "Орион" (Одесса). Предприятие фактически не функционирует с 2004 года, но при этом имеет 52 объекта недвижимости в своей собственности. Начальная цена этого лота – 7,4 млн грн;

● 12 октября пройдет аукцион по продаже двух помещений столичного завода "Арсенал" площадью 351 кв м и 150 кв м. Стартовая цена этой недвижимости – 23 тыс грн и 377 тыс грн соответственно.

Дальше будет больше

Правительство ожидает, что в малой приватизации будет участвовать прежде всего тот бизнес, который нуждается в релокации, и хочет быстро развернуть деятельность на новом месте. По данным Минэкономики, к 25 сентября более 1840 компаний подали заявки на перемещение в безопасные регионы в рамках правительственной программы "Релокация бизнеса".

Также приватизация может стать одним из факторов восстановления экономики. Государство в условиях роста цен на сырье и энергоносители может предложить бизнесу сравнительно недорогие активы, на базе которых можно организовать производство.

Потенциальным инвесторам могут быть интересны, в первую очередь, компании пищевой отрасли, предприятия из сфер энергетики и добычи полезных ископаемых, а также сельхозпредприятия с земельным банком в собственности. Виктор Шулик директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating

При этом запуск приватизации сейчас выглядит как некий пробный шар с прицелом на 2023 год. Поскольку в проекте госбюджета-2023 заложена сумма в 6 млрд грн, которую правительство намерено получить от продажи государственных активов. И если запланированные до конца 2022 года аукционы будут успешными, то добиться такого объема поступлений от приватизации в 2023 году вполне реально. Тем более, что на продажу может быть выставлено не только имущество, которое находится в управлении ФГИ, но и активы коммунальной собственности, и даже активы, которыми управляет агентство АРМА.

"С начала войны значительный объем «жирных" активов был конфискован у российских и некоторых украинских собственников. Поэтому сумма в 6 млрд грн, особенно по текущему валютному курсу, не выглядит столь фантастичной», – говорит Виктор Шулик.

Упростили, даже слишком

Для того, чтобы ускорить процесс приватизации, Верховная Рада летом приняла законопроект № 7451 (теперь это закон № 2468-IX), нормы которого направлены на то, чтобы адаптировать процедуру продажи госимущества под реалии военного и послевоенного времени.

Документ предусматривает сокращение сроков проведения приватизационных аукционов и подготовки объектов: от объявления торгов до подписания договора должно пройти не более 2 месяцев. Также не проводится оценка объекта приватизации, аудит финансовой отчетности, экологический аудит, инвентаризация.

Стартовую цену объекта приватизации определяет аукционная комиссия. Или же цена устанавливается на уровне балансовой стоимости, на основании действующего заключения о стоимости объекта приватизации, иначе объект выставляется на торги за 1 грн.

"Сроки подготовки объектов к аукционам и их проведение существенно сокращены в том числе благодаря тому, что для новых владельцев единых имущественных комплексов сохраняются все разрешения и лицензии. Раньше нужно было переоформлять разрешительные документы еще раз", – объясняет Виталий Сокуренко, адвокат адвокатского объединения Credence.

Вдобавок снижаются риски неоплаты за проданный объект, так как теперь победитель аукциона оплачивает приобретенный лот до заключения договора купли-продажи.

Произойдет разблокировка приватизации государственных предприятий с арестами и обременениями имущества при условии соблюдения прав кредиторов. Дмитрий Бойко руководитель маркетплейса аукционов Ubiz.ua

Важно и то, что все ключевые приватизационные процессы полностью диджитализированы и прозрачны. Объявление аукционов, равно как и проведение торгов, происходит онлайн в системе Prozorro.Продажи. "Также предусмотрена возможность подписания протоколов квалифицированной электронной подписью, за исключением случаев, когда на другой форме настаивает победитель торгов", – уточняет Дмитрий Бойко.

Впрочем, упрощение процесса приватизации несет для покупателей определенные риски. Главный недостаток заключается в том, что объекты могут выставляться на продажу без аудита и оценки. По сути, покупатель такого актива получает "кота в мешке". Да, у нового потенциального собственника есть право осмотреть объект приватизации, изучить его характеристики. «Но это не может заменить полноценный аудит при покупке целостного имущественного комплекса. Поэтому все риски, связанные с приобретением такого объекта, ложатся на покупателя. Единственной компенсацией может быть относительно низкая цена в период военного положения», – считает Марина Шарапа, партнер юридической фирмы Arzinger.