Бізнесмен Хмельницький продав партнеру свою частку у київському ТРЦ Ocean Plaza

Бізнесмен Василь Хмельницький завершив угоду з продажу своєму діловому партнерові Андрію Іванову частки у ТРЦ Ocean Plaza у Києві. Як повідомив Хмельницький 8 вересня на своїй сторінці у Facebook, це сталося минулого тижня.

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"Декілька років тому я прийняв рішення вийти із частини бізнесів і продати Андрію Іванову свою частку в компанії UDP. Це стратегічне рішення у процесі втілення, і продаж частки в Ocean Plaza — один із запланованих кроків", - зазначив він.

За словами підприємця, хоча останніми роками цей актив був в управлінні його партнерів і він його станом не опікувався, а лише формально залишався у списку співвласників, від продажу він "відчуває задоволення" попри те, що колись вважав Ocean Plaza своїм "найулюбленішим проєктом".

"Це був найінноваційніший проєкт в Україні на той момент. Мені здавалось, що це головний проєкт мого життя, який я ніколи не продам... Пройшли роки, і я зрозумів, наскільки він мав рацію. Глобальні тренди та мої підходи змінились. Сьогодні мені взагалі не цікаві ТРЦ", - написав Хмельницький.

Зазначимо, що йдеться про 33,35% акцій ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить Ocean Plaza. Сам Іванов виданню Forbes.ua підтвердив закриття угоди як "логічне продовження процесу" згідно домовленості, досягнутої з Хмельницьким більше трьох років тому. Відповідно до неї, Іванов поступово викуповує девелоперську компанію UDP, інвестиції якої вже тривалий час знаходилися під його управлінням.

Нагадаємо, що решта у 66,65% Ocean Plaza в червні перейшли у власність Фонду державного майна. Раніше ця частка належала підсанкційним російським олігархам Аркадію та Ігорю Ротенбергам і була конфіскована за рішенням Вищого антикорупційного суду.