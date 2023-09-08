Бизнесмен Хмельницкий продал партнеру свою долю в киевском ТРЦ Ocean Plaza

Бизнесмен Василий Хмельницкий завершил сделку по продаже своему деловому партнеру Андрею Иванову доли в ТРЦ Ocean Plaza в Киеве. Как сообщил Хмельницкий 8 сентября на своей странице в Facebook, это произошло на прошлой неделе.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

"Несколько лет назад я принял решение выйти из части бизнесов и продать Андрею Иванову свою долю в компании UDP. Это стратегическое решение в процессе реализации, и продажа доли в Ocean Plaza — один из запланированных шагов", - отметил он.

По словам предпринимателя, хотя в последние годы этот актив был в управлении его партнеров и он его состоянием не занимался, а лишь формально оставался в списке совладельцев, от продажи он "испытывает удовольствие", несмотря на то, что когда-то считал Ocean Plaza своим "любимым проектом".

"Это был самый инновационный проект в Украине на тот момент. Мне казалось, что это главный проект моей жизни, который я никогда не продам... Цель бизнеса - расти, приносить прибыль, ценность. Прошли годы, и я понял... Глобальные тренды и мои подходы изменились. Сегодня мне вообще не интересны ТРЦ", - написал Хмельницкий.

Отметим, что речь идет о 33,35% акций ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", которому принадлежит Ocean Plaza. Сам Иванов изданию Forbes.ua подтвердил закрытие сделки как "логическое продолжение процесса" в рамках договоренности, достигнутой с Хмельницким более трех лет назад. По ней, Иванов постепенно выкупает девелоперскую компанию UDP, инвестиции которой уже длительное время находились под его управлением.

Напомним, что остальные 66,65% Ocean Plaza в июне перешли в собственность Фонда государственного имущества. Ранее эта доля принадлежала подсанкционным российским олигархам Аркадию и Игорю Ротенбергам и была конфискована по решению Высшего антикоррупционного суда.