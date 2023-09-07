Птицефабрика из Черкасской области заплатила деньги за киевский ТЦ "Магелан", став его владельцем

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил продажу лота, в состав которого, в частности, был включен торгово-развлекательный центр "Магелан" в Киеве. Соответствующий договор купли-продажи уже подписан.

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Как говорится в сообщении фонда, покупатель, который в ходе открытого онлайн аукциона предложил самую высокую ставку, перечислил всю сумму, а именно 620 миллионов гривен. Денежные средства будут направлены на расчет с кредиторами МР Банка (экс-Сбербанка), на балансе которого находились активы.

Напомним, что аукцион по продаже лота №G18N020026, в состав которого был включен ТРЦ "Магеллан" на проспекте Академика Глушкова, 13-Б, состоялся 15 июня. Это была 18-я попытка ФГВ с 12 октября 2022 года продать эти активы.

Победителем оказалось сельскохозяйственное ООО "Птицеплемзавод "Коробовский" (село Кедина Гора Золотоношской общины Черкасской области). Это предприятие, производящее мясо утки пекинской породы под торговой маркой "Смачне каченя".

Оно предложило 620,001 миллиона гривен, в то время как ООО "Маркет-Сервис Голосеевский" предложило ровно 620 миллионов. Еще один участник торгов – ООО "Ай Кью Компани" – ограничился предложением заплатить лишь стартовую цену, которая составляла 448,47 миллиона гривен.

Кроме ТРЦ площадью 28,54 тысячи квадратных метров, в проданный лот входят права требования по двум кредитным договорам с юрлицом и дебиторская задолженность. В обеспечение по кредитам оформлено технологическое оборудование, в частности, для переработки молока, права требования на получение выручки/товаров и финансовое поручительство.

В него также входит имущественный комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров и система охранно-тревожной сигнализации в селе Крупец Шепетовского района Хмельницкой области.