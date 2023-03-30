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Долги "Росинки" перед "Сбербанком" продали за четверть номинала
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал кредитную линию с правом требования на завод "Росинка" за 129,7 млн грн. Общая задолженность по кредитному договору составляла 546,3 млн грн. Об этом свидетельствуют данные "Prozorro.Продажи".
Речь идет о правах требования "МР Банка" (бывшего "Сбербанка") по кредитному договору, заемщиком по которому было ЧАО "Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка" (оно же – ЧАО "Капелька").
Торги проходили по голландской модели со снижением цены. В аукционе победило ООО "Финансовая компания Рикард". Как отмечает The Page, эта фирма принадлежит ООО "Компания по управлению активами "Ариво Эссет Менеджмент", входящей в финансово-промышленную группу братьев Александра и Вячеслава Супруненко.
Завод "Росинка" выпускал минеральную воду "София Киевская", напитки "Capri-Sonne", "Квас Древнекиевский", "Водка Лимон", "Росинка-Лимон" и другую продукцию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Осенью 2016 года началась ликвидация "Росинки" из-за банкротства, а в феврале 2022 года был закрыт и "МР Банк".
В июле 2022 года ФГВ начал продажу активов "МР Банка". Тогда на торги выставили право требования по кредитному договору, обеспечением по которому выступил имущественный комплекс по улице Антона Цедика (Эжена Потье) в Киеве. Речь шла именно о заводе "Росинка".