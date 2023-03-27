ФГВФЛ выставил на аукцион кредиты экс-Сбербанка с двумя солнечными электростанциями в залоге: какова цена

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион в системе "Prozorro.Продажи" 10 апреля права требования по трем кредитным линиям, открытым МР Банком (бывший Сбербанком) двум юридическим лицам, являющимся частью международной корпорации.

Как отмечается в сообщении фонда и на странице лота G16N023143, в обеспечение выполнения обязательств по кредитам оформлены две солнечные электростанции на юге Украины.

В частности, одна электростанция на солнечных батареях общей площадью 567,8 квадратных метра находится в Килие Одесской области, а другая общей площадью 529,3 квадратных метра расположена на территории бывшего Таборовского сельсовета в Вознесенском районе Николаевской области. Остальные их характеристики публично не приводятся.

Дополнительно в залог оформлены акции юрлиц, доли в уставном капитале юрлица, права требования по контрактам и финансовое поручительство юрлиц. Активы выставляются на продажу впервые.

Общая задолженность по кредиту составляет 3,256 миллиарда гривен, эта же сумма и является начальной ценой лота. Торги пройдут по "английской" модели аукциона (с повышением цены) с шагом в 1% от стартовой цены. Заявки принимаются до 20:00 9 апреля.

Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам и лиц, связанных с государством-агрессором. Средства, полученные от продажи активов неплатежеспособных банков, ФГВ направляет на расчеты с их кредиторами.

Напомним, что в январе фонду удалось продать на аукционе помещение и оборудование спортклуба Tsarsky на улице Старонаводницкой в центральной части Киева, который находился в залоге по кредиту Сбербанка.

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