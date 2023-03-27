ФГВФО виставив на аукціон кредити екс-Сбербанку з двома сонячними електростанціями у заставі: яка ціна

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон у системі "Prozorro.Продажі" 10 квітня права вимоги за трьома кредитними лініями, відкритими МР Банком (колишній Сбербанком) двом юридичним особам, які є частиною міжнародної корпорації.

Як зазначається у повідомленні фонду та на сторінці лоту G16N023143, в забезпечення виконання зобов’язань за кредитами оформлено дві сонячні електростанції на півдні України.

Зокрема, одна електростанція на сонячних батареях загальною площею 567,8 квадратних метра розташована у Кілії Одеської області, а інша загальною площею 529,3 квадратних метра розташована на території колишньої Таборівської сільради у Вознесенському районі Миколаївської області. Інші характеристики публічно не наводяться.

Додатково в заставу оформлено акції юросіб, частки в статутному капіталі юрособи, права вимоги за контрактами та фінансова порука юридичних осіб. Активи виставляються на продаж вперше.

Загальна заборгованість за кредитами становить 3,256 мільярда гривень, ця ж сума і є початковою ціною лоту. Торги відбудуться за "англійською" моделлю аукціону (з підвищенням ціни) з кроком у 1% від стартової ціни. Заявки приймаються до 20:00 9 квітня.

Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами та осіб, пов'язаних з державою-агресором. Кошти ж, отримані від продажу активів неплатоспроможних банків, ФГВ спрямовує на розрахунки з їхніми кредиторами.

Нагадаємо, що в січні фонду вдалося продати на аукціоні приміщення та обладнання спортклубу Tsarsky на вулиці Старонаводницькій в центральній частині Києва, який знаходився у заставі за кредитом Сбербанку.

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