ФГВФО з першої ж спроби продав елітний комплекс Промінвестбанку в Конча-Заспі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на аукціоні 16 січня у системі "Prozorro.Продажі" продав актив Промінвестбанку у вигляді заміського комплексу в столичному передмісті Конча-Заспа за 311 мільйонів гривень.

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Як ідеться в повідомленні фонду, об'єкт було продано вже на перших торгах. Вони проходили за англійською моделлю аукціону (з підвищенням ставок). Втім, учасників було лише троє.

"У результаті: при тому, що на продаж актив виставлявся зі стартовою ціною 187,6 мільйона грн, переміг учасник, який запропонував ставку у розмірі 311,1 мільйона гривень. Таким чином, конверсія продажу (співвідношення ціни продажу до стартової) сягнула 166%", - повідомили у ФГВ.

Зазначається, що комплекс складається з розкішної мебльованої вілли, кількох гостьових будиночків, СПА-центру, ресторану, готелю та еллінгу для зберігання та ремонту човнів чи яхт.

На сьогодні переможець перерахував усю суму за лот, триває підготовка до підписання договору купівлі-продажу. Переможцем виявилося зареєстроване у Києві ТОВ "Мідал", основною діяльністю якого значиться надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

"Це був дуже цікавий, але у той же час непростий актив. Як ми від самого початку говорили, за зовнішньою привабливістю цей об’єкт мав і кілька "але". Приміром, юридично це не цілісний комплекс, і на частину земельних ділянок, навіть які банк оздобив тротуарною плиткою, відсутнє право власності", - вказав директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВ Олександр Кульчицький.

Нагадаємо також, що напередодні фонд повідомив, що отримав гроші за проданий на початку січня спортклуб Tsarsky на вулиці Старонаводницькій в Печерському районі Києва, що належав МР Банку (екс-Сбербанку). За нього вдалося на "голандському" аукціоні виручити 105 мільйонів гривень, хоча стартова ціна була майже вп'ятеро вищою. Втім, на аукціонах із підвищенням ціни об'єкт раніше продати ніяк не могли.

Джерело фото: ua.depositphotos.com