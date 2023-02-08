ФГВФЛ с первой же попытки продал элитный комплекс Проминвестбанка в Конча-Заспе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на аукционе 16 января в системе "Prozorro.Продажи" продал актив Проминвестбанка в виде загородного комплекса в столичном предместе Конча-Заспа за 311 миллионов гривен.

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Как говорится в сообщении фонда, объект был продан уже на первых торгах. Они проходили по английской модели аукциона (с повышением ставок). Впрочем, участников было всего трое.

"В результате: при том, что на продажу актив выставлялся со стартовой ценой 187,6 миллиона гривен, победил участник, предложивший ставку в размере 311,1 миллиона гривен. Таким образом, конверсия продажи (соотношение цены продажи к стартовой) достигла 166% ", – сообщили в ФГВ.

Отмечается, что комплекс состоит из роскошной меблированной виллы, нескольких гостевых домиков, СПА-центра, ресторана, гостиницы и эллинга для хранения и ремонта лодок или яхт.

На сегодняшний день победитель перечислил всю сумму за лот, продолжается подготовка к подписанию договора купли-продажи. Победителем оказалось зарегистрированное в Киеве ООО "Мидал", основной деятельностью которого является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

"Это был очень интересный, но в то же время непростой актив. Как мы изначально говорили, по внешней привлекательности этот объект имел и несколько "но". К примеру, юридически это не целостный комплекс, и на часть земельных участков, даже которые банк украсил тротуарной плиткой, отсутствует право собственности", - указал директор департамента консолидированной продажи активов ФГО Александр Кульчицкий.

Напомним также, что накануне фонд сообщил, что получил деньги за проданный в начале января спортклуб Tsarsky на улице Старонаводницкой в Печерском районе Киева, принадлежавший МР Банку (экс-Сбербанку). За него удалось на "голландском" аукционе выручить 105 миллионов гривен, хотя стартовая цена была почти в пять раз выше. Впрочем, на аукционах с повышением цены ранее объект продать никак не могли.

Источник фото: ua.depositphotos.com