На аукціоні продали за 105 млн грн приміщення та обладнання спортклубу "Tsarsky" в центрі Києва

Фонд гарантування вкладів з сьомої спроби продав на онлайн-аукціоні за 105 мільйонів гривень актив "МР Банку" (колишнього Сбербанку), за підсумками якого новому власнику було передано приміщення та обладнання спортклубу "Tsarsky" в центрі Києва на вулиці Старонаводницькій.

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Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Зазначається, що 09 січня у системі Prozorro.Продажі відбувся аукціон з продажу права вимоги за кредитом юридичної особи, у забезпечення за яким передено приміщення та обладнанння справді "царського" спортклубу у центрі столиці.

Це була сьома спроба Фонду гарантування вкладів реалізувати цей актив "МР Банку" на відкритому онлайнаукціоні, яка врешті завершилася успішно.

Попередні аукціони визнавалися такими, що не відбулися, через відсутність учасників торгів.

Аукціон проходив за голландською моделлю. Учасник торгів зупинив покрокове зниження ціни на рівні 105 млн грн. Ця ставка і стала переможною.

"На сьогодні уже укладено договір купівлі-продажу, кошти у повному обсязі перераховані банку і у подальшому будуть спрямовані на розрахунок із його кредиторами. Щодо цього активу, на продаж, нагадаю, було виставлено права вимоги за кредитом, заборгованість за яким сягнула понад 477 млн грн, а термін прострочки виконання зобов’язань перевищив 500 днів. При цьому у заставу банку при укладанні кредитної угоди, зокрема, було передано приміщення та обладнання елітного спортклубу у центрі столиці", - пояснив Олександр Кульчицький, директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів.

Він звернув увагу, що предметом продажу було право вимоги за кредитом, а не заставне майно. І покупці таких активів фактично отримують право замість банку вимагати від боржника повернення коштів, або ж намагатися, у том числі через суди, стягнути заставне майно.

Зазначимо, Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон право вимоги за цим кредитом юрособи, забезпеченням по якому виступає нерухомість в центрі Києва, ще у серпні 2022 року.

Нагадаємо, що Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати МР Банк (екс-Сбербанк) ще 25 лютого, наступного дня після початку російського військового вторгнення в Україну. Через це банки перейшли в розпорядження ФГВФО, який зараз намагається продавати їхнє майно, аби розрахуватися з їхніми кредиторами.