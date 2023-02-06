На аукционе продали за 105 млн грн помещение и оборудование спортклуба "Tsarsky" в центре Киева

Фонд гарантирования вкладов с седьмой попытки продал на онлайн-аукционе за 105 миллионов гривен актив "МР Банка" (бывшего Сбербанка), по итогам которого новому владельцу было передано помещение и оборудование спортклуба "Tsarsky" в центре Киева на улице Старонаводницкой.

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Отмечается, что 09 января в системе Prozorro.Продажи состоялся аукцион по продаже права требования по кредиту юридического лица, в обеспечение по которому переданы помещения и оборудование действительно "царского" спортклуба в центре столицы.

Это была седьмая попытка Фонда гарантирования вкладов реализовать этот актив "МР Банка" на открытом онлайн-аукционе, которая наконец завершилась успешно.

Предыдущие аукционы признавались несостоявшимися из-за отсутствия участников торгов.

Аукцион проходил по голландской модели. Участник торгов остановил пошаговое понижение цены на уровне 105 млн грн. Эта ставка и стала победной.

"На сегодняшний день уже заключен договор купли-продажи, средства в полном объеме перечислены банку и в дальнейшем будут направлены на расчет с его кредиторами. По этому активу, на продажу, напомню, были выставлены права требования по кредиту, задолженность по которому достигла более 477 млн грн, а срок просрочки исполнения обязательств превысил 500 дней, при этом в залог банка при заключении кредитного соглашения, в частности, было передано помещение и оборудование элитного спортклуба в центре столицы", - пояснил Александр Кульчицкий, директор департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов.

Он также обратил внимание, что предметом продажи было право требования по кредиту, а не залоговое имущество. И покупатели таких активов фактически получают право вместо банка требовать от должника возврата средств, или же пытаться, в том числе через суды, взыскать залоговое имущество.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион право требования по этому кредиту юрлица, обеспечением по которому выступает недвижимость в центре Киева, еще в августе 2022 года.

Напомним, что Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать МР Банк (экс-Сбербанк) еще 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину. Поэтому банки перешли в распоряжение ФГВФЛ, который сейчас пытается продавать их имущество, чтобы рассчитаться с их кредиторами.