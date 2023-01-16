ФГВФЛ передал акции Проминвестбанка и Сбербанка государству

Фонд гарантирования вкладов физических лиц передал государству в лице государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины" акции дочерних структур российских государственных структур в Украине.

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Как уточняется в сообщении фонда, речь идет о 5 080 310 373 (99,77%) простых именных акций Проминвестбанка, принадлежавших российской госкорпорации "ВЭБ.РФ", и 24 065 460 500 (100%) простых именных акций Международного резервного банка, принадлежавших Сбербанку России.

Передача акций осуществлена во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 11 мая о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России и ее резидентов и распоряжения Кабинета министров Украины №815 от 13 сентября.

Напомним, что до этого, еще 25 февраля – на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину, Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать МР Банк и Проминвестбанк. Соответственно, банки перешли в распоряжение ФГВФЛ, который начал продавать их имущество, чтобы рассчитаться с их кредиторами.

В мае фонд на основании решения СНБО заменил "материнские" банки ПИБа и МР Банка в реестре кредиторов на государство. Также согласно этому решению ФГВ в декабре обеспечил перечисление в специальный фонд государственного бюджета средств с накопительных счетов этих банков. В общей сложности с их счетов было перечислена сумма, эквивалентная 17 миллиардам гривен.

Как отметила заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай, конфискованные средства правительство планирует использовать для восстановления разрушенного жилья украинцев, а передача акций – очередной, но не последний этап конфискации активов государства-агрессора.

"Теперь все активы, которые останутся после расчета с кредиторами этих банков, будут переданы государству Украины. Замечу, что российские акционеры с мая 2022-го в перечень кредиторов не принадлежат", - указала она.

В настоящее время процедура ликвидации уже национализированных банков продолжается: так, в понедельник должен состояться аукцион по продаже загородного комплекса ПИБа в столичном урочище Конча-Заспа, а 18 января - аукционы по продаже нежилой недвижимости этого же банка в Днепропетровской области, а также служебное помещение ФИО в одесском микрорайоне Лузановка. 19 января фонд попытается продать отделение МР Банка на улице Большой Васильковской в Киеве.