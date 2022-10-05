В Киеве выставили на продажу частный лицей "Глобус"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион 19 октября в системе "Prozorro.Продажи" активы ликвидируемого Проминвестбанка. Об этом говорится в сообщении фонда.

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Одним лотом на торги выставлены объект недвижимости, основные средства и корпоративные права, находящиеся на балансе финучреждения. Выставляются они на продажу впервые.

В частности, это нежилое здание банка с "достройкой под частную общеобразовательную школу", общей площадью 9029 квадратных метров на улице Николая Закревского, 42 на жилмассиве Троещина в Киеве. Отметим, что там находится частный международный лицей "Глобус".

Кроме того, продаются основные средства в количестве 4566 единиц, в частности мебель, компьютерная техника, инструменты, бытовые приборы и библиотечный фонд (учебники), которые использует это учебное заведение.

Оценочная стоимость здания составляет 173,26 миллиона гривен, а оценочная стоимость фондов лицея – 1,78 миллиона гривен. В лот входит и передача права собственности на это имущество (уставный капитал лицея как юрлица составляет 10 тысяч гривен, заведение принадлежит ПИБ на 100%).

При этом начальная цена продажи лота №G22N021341 составляет 217,2 миллиона гривен. Торги пройдут по традиционной "английской" модели аукциона (с повышением цены). Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме лиц, связанных с РФ.