Национализация за 1 гривну. Что предусматривает законопроект о системно важных банках

В скором времени в Украине может появиться новый механизм вывода с рынка неплатежеспособных системно важных банков. В Верховной Раде 23 сентября появился соответствующий законопроект (№ 8069 ), одним из авторов которого является глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

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Документ предлагает предоставить министерству финансов право по предложению НБУ участвовать в выводе с рынка системно важного банка по основаниям, наступившим во время широкомасштабной агрессии РФ. Именно Минфин, а не Нацбанк, будет заниматься докапитализацией неплатежеспособных банков, которая будет происходить за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Каких банков касается законопроект

Нормы документа будут касаться банков, определенных НБУ как системно важных. То есть это банки, деятельность которых влияет на стабильность всей банковской системы. Всего таких финучреждений 14:

А-Банк;

Кредобанк;

ОТП Банк;

Ощадбанк;

Южный;

ПриватБанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

УкрСиббанк;

Универсал Банк;

Альфа-Банк.

Единственный посреди системных банков с русским капиталом – Альфа-банк.

Возмещение убытков в случае банкротства такого учреждения со стороны РФ невозможно, как это было бы со стороны государства, если банк государственный, или со стороны иностранных собственников, если банк с иностранным капиталом.

Об этом, в частности, напоминает в комментарии Delo.ua руководитель аналитического отдела Международной Академии Биржевой Торговли Андрей Шевчишин, но об Альфа-банке прямо он не говорит.

Понятно, что говорить о каких-то конкретных банках рано. Во-первых, законопроект еще не принят и механизм еще не действует. Во-вторых, банкам, прежде всего, необходимо будет переоценить свои кредитные портфели, качество которых в условиях войны существенно ухудшилось. Как минимум, стоимость залогов стремительно упала. На переоценку был мораторий, но вскоре он будет отменен. Банки к этой переоценке готовятся. Когда она состоится, станет понятно, насколько у них накопилось проблемных кредитов, а следовательно – в какой докапитализации потребуется система.

"Государственные банки отпадают. Государство все профинансирует. Банки с иностранным капиталом будут спасать по необходимости материнские финучреждения, вливая в "дочки" дополнительный капитал. Под законопроект остаются банки, собственники которых связаны с РФ. Или находятся под санкциями. Вопрос в том, как такие банки будут проводить докапитализацию, пополнять резервы", – рассуждает руководитель аналитического отдела Международной Академии Биржевой Торговли Андрей Шевчишин.

Но, как добавляет Андрей Шевчишин, физ- и юрлицам, являющимся клиентами таких неплатежеспособных банков, бояться нечего. Разве они могут столкнуться с некоторыми чисто организационными вопросами? Для вкладчиков, надеется эксперт, никаких изменений не произойдет.

Как будет проводиться национализация

Согласно законопроекту, национализация системно важного банка, если тот не потребует государственной докапитализации, будет происходить через процедуру отнесения его к категории неплатежеспособных, а продажа банка будет производиться за 1 грн независимо от фактического размера регулятивного капитала.

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) не будет менять размер уставного капитала такого банка, деноминацию (изменение нарицательной стоимости) его акций, в том числе не будет проводить обмен его денежных обязательств на акции допэмиссии. Не будут формироваться и резервы банка на возмещение убытков по активным банковским операциям.

Параллельно не будет определяться и кредитный риск по всем активным банковским операциям. Тот же ФГВФЛ в течение процедуры вывода банка с рынка с участием государства назначает по представлению Минфина, согласованному с НБУ, руководителей банка, приступающих к исполнению своих обязанностей с момента прекращения Фондом временной администрации в банке.

"Вместо обмена вкладов на акции с последующим их выкупом государством вводится прекращение обязательств банка перед контролерами (бенефициарами – ред.) и владельцами существенного участия в таком банке, а также подсанкционными лицами с последующим зачислением средств по этим обязательствам в доход банка (также увеличивается капитал банка)", – говорится в проекте закона.

Возмещение стоимости акций акционерам (в случае ее превышения 1 грн по заключению аудиторской компании) будет возможно только после компенсации ущерба государству от РФ и исключительно за счет таких средств. Впрочем, когда именно РФ компенсирует нанесенный ущерб и компенсирует ли вообще, предусмотреть сейчас не способен никто.

Недобросовестные владельцы останутся ни с чем

После принятия закона в Украине отменяются все запреты (обременения/аресты и т.п.) на отчуждение акций и прекращение обязательств банка перед контролерами, владельцами существенного участия и подсанкционными лицами.

Вместе с тем, документ предусматривает, что оценка активов банка, ущерба (убытков) акционеров и кредиторов будет осуществляться международно признанным аудитором без учета положений закона об оценке имущества исходя из реального финансового состояния банка на дату продажи.

Банк в течение двух месяцев со дня национализации акций будет проводить дополнительный анализ своих кредиторов. Такая проверка проводится на соответствие критериям (чистота происхождения капитала и т.п.) для прекращения обязательств перед кредиторами с учетом структуры собственности кредиторов, определения их бенефициаров и т.п.

Если в результате такого анализа кредиторов банку не удалось установить их конечные бенефициары, банк обязан будет заблокировать операции по счетам кредиторов и средства на таких счетах. Та же блокировка банк вынужден будет осуществить, если кредиторы не предоставили в срок, установленный в запросе банка, достаточной информации для проведения анализа приведенных данных.

Иными словами, законодатели решили учесть последствия национализации Приватбанка, среди акционеров которого были Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов, уже годами обжалующие эту национализацию в судах.

Хороший стимул для докапитализации

Как считает финансовый аналитик Виталий Шапран, этот законопроект крайне необходим банковской системе. По его словам, возможно, его следовало бы принять даже еще в марте. Эксперт напоминает, что государство через ФГВФЛ взяло на себя обязательство по депозитам физлиц в банках без ограничения суммы таких депозитов (100% гарантии возврата вкладов).

"Это позволило стабилизировать систему при экстремальных нагрузках от панических настроений. Впрочем, в системе осталась категория клиентов, которые под эти гарантии не подпадают – в основном это корпоративный сегмент", – утверждает эксперт.

После принятия законопроекта в той или иной форме корпоративные клиенты системных банков смогут меньше беспокоиться за свои счета.

"Допускаю, что №8069 вызывает обеспокоенность акционеров системных банков. Но для того его и разработали, чтобы в случае необходимости внесения дополнительного капитала акционеры осознавали, что откладывать докапитализацию не стоит", – добавил он.

Поэтому, по мнению Шапрана, принятие законопроекта будет иметь еще и своеобразный профилактический эффект для корпоративных клиентов, системных банков и их акционеров.