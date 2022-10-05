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В Києві виставили на продаж приватий ліцей "Глобус"
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон 19 жовтня в системі "Prozorro.Продажі" активи Промінвестбанку, який ліквідується. Про це йдеться в повідомленні фонду.
Одним лотом на торги виставлено об’єкт нерухомості, основні засоби та корпоративні права, що перебувають на балансі фінустанови. Виставляються вони на продаж уперше.
Зокрема, це нежила будівля банку з "добудовою під приватну загальноосвітню школу", загальною площею 9029 квадратних метрів на вулиці Миколи Закревського, 42, що на житловому масиві Троєщина у Києві. Зазначимо, що там розташовано приватний міжнародний ліцей "Глобус".
Крім цього, продаються основні засоби у кількості 4566 одиниць, зокрема меблі, комп'ютерна техніка, інструменти, побутові прилади та бібліотечний фонд (підручники), які використовує цей навчальтний заклад.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Оціночна вартість будівлі становить 173,26 мільйона гривень, а оціночна вартість фондів ліцею - 1,78 мільйона гривень. У лот входить і передача права власності на це майно (статутний капітал ліцею як юрособи становить 10 тисяч гривень, заклад наразі належить ПІБ на 100%).
При цьому початкова ціна продажу лоту №G22N021341 становить 217,2 мільйона гривень. Торги пройдуть за традиційною "англійською" моделлю аукціону (з підвищенням ціни). Участь в аукціоні можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім осіб, пов'язаних з РФ.