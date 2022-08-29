ФГВФЛ продает десятки тысяч квадратных метров помещений на "Привозе" и других местах Одессы

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион в системе "Prozorro.Продажи" большое количество недвижимости в Одессе, находящейся в залоге и непосредственно на балансе Международного резервного банка (бывший Сбербанк), который сейчас ликвидируется фондом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в сообщении фонда, одним лотом GL16N021256 на торги 23 сентября выставлено право требования по кредиту юридического лица и недвижимое имущество в Одессе.

Задолженность по кредитному договору на начало августа 2022 составляет 2,1 миллиарда гривен. В залоге по кредиту находятся нежилые помещения в Одессе общей площадью 29,2 тысячи квадратных метров.

Судя по опубликованным ФГО данным, речь идет о кредите одесского футбольного клуба "Черноморец", который был обеспечен ипотечными договорами на 11 объектов, в частности в торговом центре "Новый Привоз" и напротив него, а именно помещениями площадью 4494,6 и 5806,7 квадратных метра на улице Пантелеймоновской, 25; площадью 5281,7 квадратных метров на Пантелеймоновской, 27; площадью 516,2 квадратных метра на Пантелеймоновской, 64 и площадью 3599,4 и 2277,9 квадратных метра на Пантелеймоновской, 88/1.

Также в обеспечение кредита входили помещения площадью 3044,2 квадратных метра на Малой Арнаутской, 105; площадью 741,2 и 1059,8 на Александровском проспекте, 43; площадью 582,1 квадратного метра в переулке Вице-адмирала Азарова, 1/1 и площадью 1829,3 на проспекте Шевченко, 33-Б.

Кроме залогового имущества, в состав лота входит здание бизнес-центра в Одессе по улице Маршала Бабаджаняна (бывшая Рекордная), 25-Б (Малиновский рынок) площадью более 8010,2 квадратных метра.

Начальная цена лота составляет 2,38 миллиарда гривен. Торги пройдут по голландской модели аукциона (она предполагает поэтапное снижение цены, а после того как один из участников остановит снижение, участники могут предложить более высокую цену).

Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по выставленным на продажу кредитам, а также лицам, связанным с государством-агрессором Россией.

Напомним также, что на торги 20 сентября ФГО выставил Смелянский электромеханический завод, также находящийся в залоге экс-Сбербанка.