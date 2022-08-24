ФГВФЛ выставил на продажу завод в Смеле в залоге Сбербанка, который накануне заблокировала охрана

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион 20 сентября в системе "Prozorro.Продажи" права требования по кредитным договорам Международного резервного банка (бывший Сбербанк), заключенным с юридическим лицом, и дебиторскую задолженность.

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Как говорится в сообщении фонда, в обеспечении по кредитным договорам находится комплекс зданий промышленного назначения, база отдыха и магазин с хозяйственными зданиями на улице Коробейника в Смеле Черкасской области.

Также в обеспечение оформлено движимое имущество, в частности производственное оборудование, транспортные средства, товары в обороте и акции. Общая задолженность по лоту составляет 279,4 миллиона гривен.

Начальная цена лота GL16N021234 составляет именно эту сумму. Торги пройдут по голландской модели аукциона (предусматривает поэтапное снижение цены, а после того как один из участников остановит снижение, участники могут предложить более высокую цену). Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам и лиц, связанным с Россией.

Хотя ФГВ традиционно не раскрывает названия объектов продаж и их точные адреса, известно, что единственным заводом на указанной улице является Смелянский электромеханический завод, и именно его кредитором была украинская "дочка" российского Сбербанка.

Примечательно, что на днях региональные СМИ сообщали о том, что предприятие с 18 августа было "захвачено" работниками охранной фирмы "Легион", переставшими пропускать на работу как работников, так и директора завода, не показывая свои документы ни юристам, ни представителям полиции.

По словам адвоката предприятия, сейчас оно находится в процедуре банкротства, идет процедура распоряжения имуществом, и именно МР Банк и подписал договор с охранной фирмой. По словам юристки, такое поведение охранников следует трактовать как рейдерский захват предприятия, где сейчас работают 362 человека.

Напомним, что Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать МР Банк, а также Проминвестбанк еще 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину. Поэтому банки перешли в распоряжение ФГВФЛ, который сейчас пытается продавать их имущество, чтобы рассчитаться с их кредиторами.

С другой стороны, 12 мая Верховная Рада одобрила указ президента Владимира Зеленского о принудительной национализации обоих указанных финучреждений, принадлежавших госструктурам России.