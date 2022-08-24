ФГВФО виставив на продаж завод у Смілі в заставі Сбербанку, який напередодні заблокувала охорона

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон 20 вересня у системі "Prozorro.Продажі" права вимоги за кредитними договорами Міжнародного резервного банку (колишній Сбербанк), що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться у повідомленні фонду, у забезпеченні за кредитними договорами знаходиться комплекс будівель промислового призначення, база відпочинку та магазин з господарськими будівлями на вулиці Коробейника у Смілі Черкаській області.

Також в забезпечення оформлено рухоме майно, зокрема, виробниче обладнання, транспортні засоби, товари в обороті та акції. Загальна заборгованість за лотом складає 279,4 мільйона гривень.

Початкова ціна лоту GL16N021234 становить саме цю суму. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону (передбачає поетапне зниження ціни, а після того як один із учасників зупинить зниження, учасники мають змогу запропонувати вищу ціну). Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами та осіб, пов'язаних з Росією.

Хоча ФГВ традиційно не розкриває назви об'єктів продажу та їх точні адреси, відомо, що єдиним заводом на вказаній вулиці є Смілянський електромеханічний завод, і саме його кредитором була українська дочка російського Сбербанку.

Примітно, що днями регіональні ЗМІ повідомляли про те, що підприємство з 18 сепрня було "захоплене" працівниками охоронної фірми "Легіон", які перестали пропускати на роботу ані працівників, ані директора заводу, не показуючи свої документи ні юристам, ні представникам поліції.

За словами адвоката підприємства, зараз воно перебуває у процедурі банкрутства, триває процедура розпорядження майном, і саме МР Банк і підписав договір з охоронною фірмою. За словами юристки, таку повіденку охоронців слід трактувати як рейдерське захоплення підприємства, де зараз працюють 362 людини.

Нагадаємо, що Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати МР Банк, а також Промінвестбанк ще 25 лютого, наступного дня після початку російського військового вторгнення в Україну. Через це банки перейшли в розпорядження ФГВФО, який зараз намагається продавати їхнє майно, аби розрахуватися з їхніми кредиторами.

З іншого боку, 12 травня Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського про примусову націоналізацію обох вказаних фінустанов, що належали держструктурам Росії.