ФГВФО продає десятки тисяч квадратних метрів приміщень на "Привозі" та в інших місцях Одеси

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон у системі "Prozorro.Продажі" велику кількість нерухомості в Одесі, що перебуває у заставі та безпосередньо на балансі Міжнародного резервного банку (колишній Сбербанк), який зараз ліквідується фондом.

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Як ідеться у повідомленні фонду, одним лотом GL16N021256 на торги 23 вересня виставлено право вимоги закредитом юридичної особи та нерухоме майно в Одесі.

Заборгованість за кредитним договором на початок серпня 2022 року становить 2,1 мільярда гривень. У заставі ж за кредитом знаходяться нежитлові приміщення в Одесі загальною площею 29,2 тисячі квадратних метрів.

Судячи з опублікованих ФГВ даних, йдеться про кредит одеського футбольного клубу "Чорноморець", який був забезпечений іпотечними договорами на 11 об'єктів, зокрема у торговому центрі "Новий Привоз" та навпроти нього, а саме приміщеннями площею 4494,6 та 5806,7 квадратних метрів на вулиці Пантелеймонівській, 25; площею 5281,7 квадратних метрів на Пантелеймонівській, 27; площею 516,2 квадратних метра на Пантелеймонівській, 64 та площею 3599,4 і 2277,9 квадратних метра на Пантелеймонівській, 88/1.

Також у забезпечення кредиту входили приміщення площею 3044,2 квадратних метра на Малій Арнаутській, 105; площею 741,2 та 1059,8 на Олександрівському проспекті, 43; площею 582,1 квадратних метра в провулку Віце-адмірала Азарова, 1/1 та площею 1829,3 на проспекті Шевченка, 33-Б.

Окрім заставного майна, до складу лоту входить будівля бізнес-центру в Одесі по вулиці Маршала Бабаджаняна (колишня Рекордна), 25-Б (Малиновський ринок) площею понад 8010,2 квадратних метра.

Початкова ціна лоту складає 2,38 мільярда гривень. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону (вона передбачає поетапне зниження ціни, а після того як один із учасників зупинить зниження, учасники мають змогу запропонувати вищу ціну).

Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за виставленими на продаж кредитами, а також осіб, пов'язаних з державою-агресором Росією.

Нагадаємо також, що на торги 20 вересня ФГВ виставив Смілянський електромеханічний завод, який також знаходиться у заставі екс-Сбербанку.