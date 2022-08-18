ФГВФЛ выставил на продажу киевский спортклуб в залоге "дочки" Сбербанка РФ

Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион право требования по кредиту юрлица, обеспечением по которому выступает недвижимость в центре Киева по улице Старонаводницкой.

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Как говорится в сообщении фонда, речь идет о помещениях спортивно-оздоровительного клуба с зоной бассейна, спа-салоном и машиноместами.

Общая площадь недвижимости составляет 5134 квадратных метра, также в обеспечение оформлено движимое имущество, в частности, оборудование центра. Общая задолженность по кредитному договору составляет 473,8 миллионов гривен, и эта же сумма является стартовой ценой актива.

Торги по лоту G16N021210 пройдут в системе "Prozorro.Продажи" 7 сентября по классической, "английской" модели аукциона, то есть с повышением цены.

Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица кроме заемщиков и поручителей по кредитам, а также лиц, связанных с государством-агрессором Россией.

Отметим также, что ФГВ сообщил о повторном выставлении на торги комплексов по переработке молока в четырех областях, находящихся в залоге по кредиту другого ликвидируемого сейчас банка, бывшего в российской собственности, - Проминвестбанка. Таким образом, аукцион 10 августа не состоялся.

Напомним, что Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать ПИБ, а также МР Банк (экс-Сбербанк) еще 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину. Соответственно, далее банки перешли в распоряжение ФГВФЛ, который сейчас пытается продавать их имущество, чтобы рассчитаться с их кредиторами.

При этом следует напомнить, что 12 мая Верховная Рада одобрила указ президента Владимира Зеленского о принудительной национализации обоих финучреждений, принадлежавших госструктурам России.

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