ФГВФЛ продает молочные заводы в залоге Проминвестбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион 10 августа в системе "Prozorro.Продажи" еще один лот из активов ликвидируемого Проминвестбанка.

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А именно, как говорится в сообщении фонда, на торги выставлены права требования по кредиту юрлица с обеспечением в виде имущественных комплексов по переработке молока общей площадью 52,2 тысячи квадратных метров с земельными участками общей площадью более 9,5 га, оборудованием и автотранспортом в Киевской, Полтавской, Винницкой и Николаевской областях.

Также в залоговое имущество входит жилая недвижимость с земельными участками общей площадью около 1,4 тысячи квадратных метров и 0,4 га соответственно в Васильковском районе Киевской области. Кроме того, в залог оформлены товары в обороте и доли в уставном капитале четырех обществ.

Указано, что "заемщик-юридическое лицо входит в группу компаний, которая является лидером по переработке молока в Украине, и продукция которой до последнего экспортировалась во многие страны мира". Общая задолженность по кредитному договору составляет 329,3 миллиона гривен, и именно такая сумма является стартовой ценой торгов.

При этом торги пройдут по голландской модели аукциона, что предполагает поэтапное снижение цены. После того, как один из участников остановит снижение, участники могут предложить более высокую цену. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, за исключением самих заемщиков и поручителей по кредитам, а также лиц, связанных с Россией.

Напомним также, что 1 августа должен пройти аукцион по продаже прав требований по кредиту Проминвестбанка, выданному производителю титанового сырья компании "Велта" и обеспечением по которому выступает его горно-обогатительный комплекс в Кировоградской области. Между тем руководитель "Велты" параллельно заявил о намерениях лишить его компании через инициацию Бюро экономической безопасности ареста ее активов.

Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать Проминвестбанк, а также Международный резервный банк (экс-Сбербанк) еще 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину. Соответственно, банки перешли в распоряжение ФГВФЛ, который сейчас принялся продавать их имущество, чтобы рассчитаться с их кредиторами.

Первый аукцион должен состояться 26 июля по активу МР Банка – кредиту, обеспечением по которому выступает завод безалкогольных напитков "Росинка" в Киеве.

При этом стоит напомнить, что 12 мая Верховная Рада одобрила указ президента Владимира Зеленского о принудительной национализации обоих принадлежавших России финучреждений.

Источник фото: ua.depositphotos.com