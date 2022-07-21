ФГВФЛ начал продажу активов Проминвестбанка с Бирзуловского ГОКа: торги стартуют с 5,8 млрд гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает продажу активов ликвидируемого Проминвестбанка. Как говорится в сообщении учреждения, первым лотом (№G16N021140) выступают права требования по кредитным договорам, заключенным с двумя юридическими лицами с общей задолженностью 5,8 миллиарда гривен.

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Обеспечением по договорам выступает недвижимость промышленного назначения (производственные комплексы, корпуса и тому подобное) общей площадью 10370 квадратных метров, оборудование в составе целостного имущественного комплекса обогатительного комбината, оборудование производственной инфраструктуры, автотранспорт и спецтехника в бывшем Новомиргородском районе Кировоградской области.

Также в обеспечение кредита входят корпоративные права на 100% уставного капитала одного из заемщиков и финансовая порука юридических и физических лиц.

Начальная цена лота составляет 5,8 миллиарда гривен. Торги пройдут 1 августа в системе "Prozorro.Продажи" по английской модели аукциона, то есть с постепенным повышением предлагаемой цены.

Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, за исключением самих заемщиков и поручителей по кредитам, а также лиц, связанных с Россией. Средства, вырученные от продажи активов Проминвестбанка, фонд направит на расчеты с его кредиторами.

Отметим, что речь идет о кредите, взятом в 2011 году в ПИБе компанией "Велта", являющейся владельцем горно-обогатительного комплекса, состоящего из двух линий по добыче и переработке ильменитовых руд на Бирзуловском месторождении возле села Коробчино Кировоградской области.

Комплекс был построен в 2011 году, первая очередь производства была запущена в апреле 2012 года, вторая – в августе 2013 года. Однако 8 октября 2014 года на территории цеха гравитации №1 первой очереди ГОКа произошел пожар, в результате которого объект был уничтожен почти полностью. Потерянные мощности первой очереди удалось восстановить только в 2016 году. В 2017 году "Велта" добилась через суды отсрочки возврата займа на пять лет до июля 2021 года. Однако в 2018 году Верховный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, который, в конце концов, оставил его без рассмотрения.

Напомним, что Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать Проминвестбанк и Международный резервный банк (экс-Сбербанк) еще 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину.

При этом 12 мая Верховная Рада приняла указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 11 мая. о принудительной национализации Проминвестбанка, принадлежавшего российской государственной корпорации "ВЭБ.РФ", а также МР Банка.