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ФГВФО почав продаж активів Промінвестбанку з Бирзулівського ГЗК: торги стартують з 5,8 млрд гривень
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає продаж активів Промінвестбанку, який ліквідується. Як ідеться у повідомленні установи, першим лотом (№G16N021140) виступають права вимоги за кредитними договорами, що укладені з двома юридичними особами із загальною заборгованістю 5,8 мільярдів гривень.
Забезпеченням за договорами виступає нерухомість промислового призначення (виробничі комплекси, корпуси тощо) загальною площею 10 370 квадратних метрів, обладнання у складі цілісного майнового комплексу збагачувального комбінату, обладнання виробничої інфраструктури, автотранспорт та спецтехніка в колишньому Новомиргородському районі Кіровоградської області.
Також у забезпечення кредиту входять корпоративні права на 100% статутного капіталу одного з позичальників та фінансова порука юридичної та фізичних осіб.
Початкова ціна лоту становить 5,8 мільярда гривень. Торги відбудуться 1 серпня у системі "Prozorro.Продажі" за англійською моделлю аукціону, тобто з поступовим підвищенням пропонованої ціни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім самих позичальників та поручителів за кредитами, а також осіб, пов'язаних з Росією. Кошти, отримані від продажу активів Промінвестбанку, фонд спрямує на розрахунки з його кредиторами.
Зазначимо, що мова йде про кредит, взятий в 2011 році у ПІБ компанією "Велта", яка є власником гірничо-збагачувального комплексу, що складається з двох ліній з видобутку та переробки ільменітових руд на Бирзулівському родовищі біля села Коробчине Кіровоградської області.
Комплекс був збудований у 2011 році, перша черга виробництва була запущена в квітні 2012 року, друга - в серпні 2013 року. Однак 8 жовтня 2014 року на території цеху гравітації №1 першої черги ГЗК сталася пожежа, внаслідок якої об'єкт було знищено майже повністю. Втрачені потужності першої черги вдалося відновити лише в 2016 році. В 2017 році "Велта" домоглася через суди відтермінувати повернення позики на п'ять років до липня 2021 року. Однак в 2018 році Верховний суд скасував це рішення й відправив справу на новий розгляд в суд першої інстанції, який зрештою залишив її без розгляду.
Нагадаємо, що Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати Промінвестбанк та Міжнародний резервний банк (екс-Сбербанк) ще 25 лютого, наступного дня після початку російського військового вторгнення в Україну.
При цьому 12 травня Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 11 травня про примусову націоналізацію Промінвестбанку, що належав російській державній корпорації "ВЕБ.РФ", а також МР Банку.