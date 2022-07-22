Владелец производителя титана "Велта" обвинил БЭБ и АРМА в намерениях отобрать компанию в интересах ВПК России

Владелец и генеральный директор горнодобывающей компании "Велта" Андрей Бродский заявляет, что украинские органы власти намерены в ближайшее время лишить компанию активов в интересах военно-промышленного комплекса России. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

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"Как оказалось, с 15 июля детективы и Бюро экономической безопасности получили в суде так называемый "временный доступ к оригиналам документов и их изъятию" в нашей компании и 20 июля решили с этой бумагой посетить наш офис. Гостей мы ожидали еще в конце 2021 года: были сигналы, что в России "Велтой" очень недовольны, и могут быть большие проблемы", - сообщил Бродский.

По словам руководителя компании, помимо изъятия документов, БЭБ направило на электронную почту "Велты" вызов на допрос его лично на 21 июля в Киев в рамках расследования по факту завышения налогового кредита.

"Дьявол прячется в деталях, друзья! Дело в том, что проверку формирования налогового кредита "Велта" проходит каждый месяц, и у Налоговой никаких замечаний не было вот уже десять лет! Все это заактировано и есть в открытом доступе! Кроме того, мы экспортируем свою продукцию в США и ЕС, поэтому государство нам должно возвращать НДС, тот же кредит, но, как всем известно, госорганы не осуществляют эти платежи еще с начала года", - отметил он.

Поэтому, как указал Бродский, государство уже задолжало "Велте" "сумасшедшую сумму", которая уже превышает ту, неуплату которой ей приписывает БЭБ. С февраля же 2022 года компания уплатила более 40 миллионов гривен налогов.

При этом он отметил, что этим претензиям со стороны государства предшествовала волна публикаций в российских СМИ о лоббировании "Велтой" в США запрета на импорт титановой продукции из России.

"Россия украинскими руками ищет доступ к титановому сырью и пытается остановить конкурента... Россияне пытаются остановить наше сотрудничество в США, остановить создание альтернативного производителя титана. Здесь все банально просто: украинское титановое сырье им нужно, чтобы продолжать создавать подлодки, истребитель СУ- 35, ракеты "Калибр". Все эти изделия невозможно создать без титана, а титан - без нашего сырья", - заявил Бродский,

Глава "Велты" добавил, что представители БЭБ, пришедшие в компанию 20 июля, когда он находился в больнице из-за травмы руки, оставили ему вызов на допрос уже на 26 июля, хотя им предлагали провести его уже 21 июля непосредственно в днепровском офисе.

"У нас есть предположение, что у русских с БЭБ план может быть такой: 26 июля в помещении БЭБ в Киеве в ходе допроса мне будет предъявлено подозрение, сразу по вручению я буду задержан, в то же время состоится судебное заседание по иску БЭБ о наложении ареста на все активы "Велты", суд наложит арест и передаст все наше имущество в управление АРМА! Об этом государственном рейдере за последнее время не читал только слепой!" – написал он.

По предположению Бродского, "задумка русских и их украинских агентов" состоит в том, что после передачи активов "Велты" в АРМА, все имущество агентство передаст в управление "одной российской структуре, которая до сих пор работает в Украине во время войны, не смотря на закон о национализации и соответствующий указ президента об изъятии активов государства-агрессора.

Напомним, что 12 мая Верховная Рада приняла указ Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 11 мая о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России и ее резидентов. В указанном решении речь идет о конфискации Проминвестбанка, принадлежащего российской государственной корпорации "ВЭБ.РФ", и МР Банка ("дочки" Сбербанка России).

При этом именно Проминвестбанк был кредитором "Велты" и держит в залоге горно-обогатительный комплекс компании в Кировоградской области. И именно кредит с соответствующим обеспечением был накануне выставлен на продажу Фондом гарантирования вкладов физлиц. Ранее же, еще 25 февраля, на второй день российского военного вторжения в Украину, Национальный банк Украины решил Проминвестбанк и МР Банк ликвидировать, чем и занимается сейчас ФГО.

О масштабах вопроса свидетельствует стартовая цена лота, определенная в 5,8 миллиарда гривен, причем предусмотрено, что в ходе торгов она сможет только увеличиваться. Однако это Бродский в своем сообщении ситуацию именно с кредитными требованиями Проминвестбанка и их запланированной продажей не комментирует.

Примечательно также, что именно сейчас стало известно, что Франция и несколько других стран заблокировали введение Европейским союзом санкций против крупнейшего производителя титана в мире, коим является российская компания "ВСМПО-Ависма", в рамках седьмого санкционного пакета против РФ.