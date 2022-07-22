Власник виробника титану "Велта" звинуватив БЕБ та АРМА в намірах відібрати компанію в інтересах ВПК Росії

Власник та генеральний директор гірничодобувної компанії "Велта" Андрій Бродський заявляє, що українські органи влади мають намір найближчим часом позбавити компанію активів в інтересах військово-промислового комплексу Росії. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

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"Як виявилось з 15 липня детективи та Бюро економічної безпеки отримали у суді так званий "тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення" в нашій компанії та 20 липня вирішили з цим папером відвідати наш офіс. Гостей ми очікували ще наприкінці 2021 року, були сигнали, що в Росії "Велтою" дуже незадоволені та можуть бути великі проблеми", - повідомив Бродськй.

За словами керівника компанії, окрім вилучення документів, БЕБ надіслав на електронну пошту "Велти" виклик на допит його особисто на 21 липня у Київ в рамках розслідування за фактом завищення податкового кредиту.

"Диявол ховається у деталях, друзі! Справа в тому, що перевірки формування податкового кредиту "Велта" проходить кожного місяця, та у Податкової ніяких зауважень не було ось уже як десять років! Все це заактовано та є у відкритому доступі! Окрім того, ми експортуємо свою продукцію до США та ЄС, тому держава нам повинна повертати ПДВ, той самий кредит, але як всім відомо держоргани не здійснюють ці платежі ще з початку року", - зазначив він.

Через це, як вказав Бродський, держава вже заборгувала "Велті" "шалену суму", яка вже перевижує ту, несплату якої їй приписує БЕБ. З лютого ж 2022 року компанія сплатила понад 40 мільйонів гривень податків.

При цьому він зазначив, що цим претензіям з боку держави передувала публікацій у російських ЗМІ про лобіювання "Велтою" в США заборони на імпорт титанової продукції з Росії.

"Росія українськими руками шукає доступ до титанової сировини та намагається зупинити конкурента... Росіяни намагаються зупинити наше співробітництво у США, зупинити створення альтернативного виробника титану. Тут все банально просто: українська титанова сировина їм потрібна, щоб продовжувати створювати підводні човни, винищувач СУ-35, ракети "Калібр". Всі ці вироби неможливо створити без титану, а титан - без нашої сировини", - заявив Бродський,

Голова "Велти" додав, що представники БЕБ, що прийшли до компанії 20 липня, коли він був у лікарні через травму руки, залишили йому виклик на допит вже на 26 липня, хоча їм пропонували провести його вже 21 липня безпосередньо в дніпровському офісі.

"Маємо припущення, що у руських з БЕБ план може бути такий: 26 липня у приміщенні БЕБ у Київі під час допиту мені буде пред’явлена підозра, одразу по врученню я буду затриманий, в той самий час відбудеться судове засідання за позовом БЕБ про накладання арешту на всі активи "Велти", суд накладе арешт та передасть все наше майно до управління АРМА! Про цього державного рейдера за останній час не читав тільки сліпий!" - написав він.

За припущенням Бродського, "задумка руських та їх українських агентів" полягає в тому, що після передачі активів "Велти" до АРМА, все майно агентство передасть до управління "однієї російської структурі, яка і досі працює в Україні під час війни, не дивлячись на закон про націоналізацію та відповідний указ президента про вилучення активів держави-агресора".

Нагадаємо, що 12 травня Верховна Рада схвалила указ Володимира Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 11 травня про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів. У вказаному рішенні йдеться про конфіскацію Промінвестбанку, що належить російській державній корпорації "ВЕБ.РФ", та МР Банку ("дочки" Сбербанку Росії).

При цьому саме Промінвестбанк був кредитором "Велти" і має в заставі гірничо-збагачувальний комплекс компанії в Кіровоградській області. І саме кредит із відповідним забезпеченням напередодні був виставлений на продаж Фондом гарантування вкладів фізосіб. Раніше ж, ще 25 лютого, на другий день російського військового вторгнення до України, Національний банк України вирішив Промінвестбанк та МР Банк ліквідувати, чим і займається зараз ФГВ.

Про масштаби питання свідчить стартова ціна лоту, яка визначена у 5,8 мільярда гривень, причому передбачено, що під час торгів вона зможе лише збільшуватися. Однак це Бродський в своєму дописі ситуацію саме з кредитними вимогами Промінвестбанку та їх запланованим продажем не коментує.

Примітно також, що саме зараз також стало відомо, що Франція та кілька інших країн заблокували введення Європейським союзом санкцій проти найбільшого виробника титану у світі - російської компанії "ВСМПО-Авісма" в рамках сьомого санкійного пакету проти РФ.