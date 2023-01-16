ФГВФО передав акції Промінвестбанку та Сбербанку державі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав державі в особі державного підприємства "Національний фонд інвестицій України" акції дочірніх структур російських державних структур в Україні.

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Як уточнюється у повідомленні фонду, йдеться про 5 080 310 373 (99,77%) простих іменних акцій Промінвестбанку, що належали російській держкорпорації "ВЕБ.РФ", та 24 065 460 500 (100%) простих іменних акцій Міжнародного резервного банку, що належали Сбербанку Росії.

Передачу акцій здійснено на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 11 травня про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Росії та її резидентів та розпорядження Кабінету міністрів України №815 від 13 вересня.

Нагадаємо, що до цього, ще 25 лютого - наступного дня після початку російського військового вторгнення в Україну, Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати МР Банк та Промінвестбанк. Через це банки перейшли в розпорядження ФГВФО, який намагав продавати їхнє майно, аби розрахуватися з їхніми кредиторами.

У травні фонд на підставі рішення РНБО замінив "материнські" банки ПІБу та МР Банку в реєстрі кредиторів на державу. Також згідно цього рішення ФГВ у грудні забезпечив перерахування до спеціального фонду державного бюджету коштів з накопичувальних рахунків цих банків. Загалом з їх рахунків було перераховано суму, еквівалентну 17 мільйрдам гривень.

Як зазначила заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай, конфісковані кошти уряд планує використати для відновлення зруйнованого житла українців, а передача акцій – черговий, але не останній етап конфіскації активів держави-агресора.

"Тепер всі активи, які залишаться після розрахунку з кредиторами цих банків, будуть передані державі Україна. Зауважу, що російські акціонери з травня 2022-го до переліку кредиторів не належать", - вказала вона.

Наразі процедура ліквідації вже націоналізованих банків продовжується: так, у понеділок має відбутися аукціон з продажу заміського копмлексу ПІБу в столичному урочищі Конча-Заспа, а 18 січня - аукціони з продажу нежитлової нерухомості цього ж банку в Дніпропетровській області, а також службове приміщення ПІБу в одеському мікрорайоні Лузанівка. 19 січня фонд спробує продати відділення МР Банку на вулиці Великій Васильківській в Києві.