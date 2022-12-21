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До бюджету надійшли 17 мільярдів гривень від націоналізації Промінвестбанку та Сбербанку
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечив перерахування до спеціального фонду державного бюджету коштів в еквіваленті 17 мільйрдів гривень з рахунків Промінвестбанку та Міжнародного резервного банку (до грудня 2021 року - Сбербанк), які зараз ліквідуються.
Як ідеться у повідомленні фонду, йдеться про кошти у розмірі 3,169 мільярда гривень; 4,672 мільйона євро; 372,272 мільйона доларів; 53,2 тисячі фунтів стерлінгів; 917,4 тисячі швейцарських франків та 43,9 тисячі злотих. Таким чином, переважну більшість перерахованих грошей склали кошти саме в американській валюті.
Зазначено, що рішення виконавча дирекція ФГВ прийняла на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів та розпорядження Кабінету міністрів №815 від 13 вересня.
Нагадаємо, що Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати МР Банк, а також Промінвестбанк ще 25 лютого, наступного дня після початку російського військового вторгнення в Україну. Через це банки перейшли в розпорядження ФГВФО, який намагається продавати їхнє майно, аби розрахуватися з їхніми кредиторами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З іншого боку, 12 травня Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського, яким було введено в дію зазначене рішення РНБО про примусову конфіскацію Промінвестбанку, що належав російській державній корпорації "ВЕБ.РФ", та МР Банку ("дочки" Сбербанку Росії).
Джерело фото: ua.depositphotos.com