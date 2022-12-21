В бюджет поступило 17 миллиардов гривен от национализации Проминвестбанка и Сбербанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспечил перечисление в специальный фонд государственного бюджета средств в эквиваленте 17 миллиардов гривен со счетов Проминвестбанка и Международного резервного банка (до декабря 2021 года - Сбербанк), которые сейчас ликвидируются.

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Как говорится в сообщении фонда, речь идет о средствах в размере 3,169 миллиарда гривен; 4,672 миллиона евро; 372,272 миллиона долларов; 53,2 тысячи фунтов стерлингов; 917,4 тысячи швейцарских франков и 43,9 тысячи злотых. Таким образом, подавляющее большинство перечисленных денег составили средства именно в американской валюте.

Отмечено, что решение исполнительная дирекция ФГВ приняла во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов и распоряжения Кабинета министров №815 от 13 сентября.

Напомним, что Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать МР Банк, а также Проминвестбанк еще 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину. В связи с этим банки перешли в распоряжение ФГВФЛ, который пытается продавать их имущество, чтобы рассчитаться с их кредиторами.

С другой стороны, 12 мая Верховная Рада одобрила указ президента Владимира Зеленского, которым было введено в действие указанное решение СНБО о принудительной конфискации Проминвестбанка, принадлежавшего российской государственной корпорации "ВЭБ.РФ", и МР Банка ("дочки" Сбербанка России).

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