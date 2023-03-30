Борги "Росинки" перед "Сбербанком" продали за чверть номіналу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав кредитну лінію з правом вимоги на завод "Росинка" за 129,7 млн грн. Загальна заборгованість за кредитним договором становила 546,3 млн грн. Про це свідчать дані "Prozorro.Продажі".

Ідеться про права вимоги "МР Банку" (колишнього "Сбербанку") за кредитним договором, позичальником за яким було ПрАТ "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" (воно ж ПрАТ "Краплинка").

Торги відбувалися за голландською моделлю зі зниженням ціни. В аукціоні перемогло ТОВ "Фінансова компанія Рікард". Як зазначає The Page, ця фірма належить ТОВ "Компанія з управління активами "Аріво Ессет Менеджмент", яка входить до фінансово-промислової групи братів Олександра та В'ячеслава Супруненків.

Завод "Росинка" випускав мінеральну воду "Софія Київська", напої "Capri-Sonne", "Квас Давньокиївський", "Горілка Лимон", "Росинка-Лимон" та іншу продукцію.

Восени 2016 року почалася ліквідація "Росинки" через банкрутство, а в лютому 2022 року було закрито й "МР Банк".

У липні 2022 року ФГВ розпочав продаж активів "МР Банку". Тоді на торги виставили право вимоги за кредитним договором, забезпеченням по якому виступив майновий комплекс на вулиці Антона Цедіка (Ежена Потьє) в Києві. Ішлося саме про завод "Росинка".