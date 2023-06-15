Киевский ТЦ "Магеллан" продали с 18-й попытки: победителем торгов оказалась птицефабрика

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 15 июня продал на аукционе на платформе "ProZorro.Продажи" актив МР Банка (бывшего Сбербанка), в состав которого входит торговый центр "Магеллан" на Теремках в Киеве.

Как свидетельствуют результаты торгов, победителем оказалось сельскохозяйственное ООО "Птицеплемзавод "Коробовский" (село Кедина Гора Золотоношской общины Черкасской области). Это предприятие, производящее мясо утки пекинской породы под торговой маркой "Смачне каченя" ("Вкусный утенок").

Оно предложило 620,001 миллиона гривен, в то время как ООО "Маркет-Сервис Голосеевский" предложило ровно 620 миллионов. Еще один участник торгов – ООО "Ай Кью Компани" – ограничился предложением заплатить лишь стартовую цену, которая составляла 448,47 миллиона гривен.

Подчеркнем, что договор о приобретении лота пока еще не подписан и вообще не всегда победитель вносит средства за приобретенные активы, потому сделка может и сорваться.

Напомним, что это была уже восемнадцатая попытка ФГВ продать ТЦ "Магеллан", расположенный в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 13-Б. Он имеет площадь 28,54 тысяч квадратных метров.

Кроме этого, в проданный лот входят права требования по двум кредитным договорам с юрлицом и дебиторская задолженность. В обеспечение по кредитам оформлено технологическое оборудование, в частности, для переработки молока, права требования на получение выручки/товаров и финансовое поручительство. В него также входит имущественный комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров в селе Крупец Хмельницкой области и система охранно-тревожной сигнализации.

На первом аукционе в сентябре 2022 года ФГВФЛ выставил стартовую цену на этот лот в 3,16 миллиарда гривен и с тех пор постепенно снижал ее, в итоге снизив в семь раз.