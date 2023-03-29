Столичний ТЦ "Магелан" знову намагаються продати на аукціоні: це вже 13 спроба

12 квітня в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ "МР БАНК" (колишній Сбербанк). Серед них – торговельно-розважальний центр "Магелан" у Києві, який спробують продати вже 13-й раз. Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім ТЦ, у лот включено:

права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість (у забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука);

майновий комплекс площею в понад 13 тисяч квадратних метрів, розташований у селі Крупець Хмельницької області, та система охоронно-тривожної сигналізації.

Початкова ціна реалізації лоту становить 790,95 млн гривень.

В аукціоні можуть взяти участь юридичні та фізичні особи, крім РФ або осіб, пов'язаних із країною-агресоркою, позичальників та поручителів за кредитним договорами.

Кошти, отримані від продажу активів, спрямують на розрахунки з кредиторами МР Банку.

Нагадаємо, що в грудні 2021 року Сбербанк в Україні змінив свою назву на МР Банк.

25 лютого 2022 року, наступного дня після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати МР Банк та Промінвестбанк. Через це банки перейшли в розпорядження ФГВФО, який намагався продавати їхнє майно, аби розрахуватися з їхніми кредиторами.

ТЦ "Магелан" разом із іншими вищезазначеними активами вперше виставили на аукціон восени 2022 року. Однак із того часу лот досі не продали.