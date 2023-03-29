Столичный ТЦ "Магелан" снова пытаются продать на аукционе: это уже 13 попытка

12 апреля в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов АО "МР БАНК" (бывший Сбербанк). Среди них – торгово-развлекательный центр "Магелан" в Киеве, который попытаются продать уже в 13-й раз. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Кроме ТЦ, в лот включено:

права требования по двум кредитным договорам, которые заключены с юридическим лицом, и дебиторская задолженность (в обеспечение по кредитным договорам оформлено технологическое оборудование, в частности для переработки молока, права требования на получение выручки/товаров и финансовая порука);

имущественный комплекс площадью более 13 тысяч квадратных метров, расположенный в селе Крупец Хмельницкой области, и система охранно-тревожной сигнализации.

Начальная цена реализации лота составляет 790,95 млн гривен.

В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, кроме РФ или лиц, связанных со страной-агрессором, заемщиков и поручителей по кредитным договорам.

Средства, вырученные от продажи активов, направят на расчеты с кредиторами МР Банка.

Напомним, что в декабре 2021 года Сбербанк в Украине сменил свое название на МР Банк.

25 февраля 2022, на следующий день после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать МР Банк и Проминвестбанк. Поэтому банки перешли в распоряжение ФГВФЛ, который пытался продавать их имущество для того, чтобы рассчитаться с их кредиторами.

ТЦ "Магелан" вместе с другими вышеперечисленными активами впервые выставили на аукцион осенью 2022 года. Однако с тех пор лот до сих пор не продали.