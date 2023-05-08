ФГВФЛ продал солнечную электростанцию в Одесской области и дворец культуры КрАЗа: сколько денег выручил

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на протяжении апреля провел в системе "Прозорро.Продажи" 53 успешных аукциона по продаже ликвидируемых активов банков на общую сумму 454,8 миллиона гривен.

Как говорится в сообщении фонда, из этой суммы 358,9 миллиона гривен составила сумма продажи прав требования по кредитам юридических лиц, 87,6 миллиона гривен – объектов недвижимости, находившихся на балансе банков, а 8,3 миллиона гривен – других активов (кредиты физических лиц, транспортные средства, монеты, основные средства, ценные бумаги).

Три четверти от полученной суммы – 343,2 миллиона гривен – составили продажи активов Международного резервного банка (бывшего Сбербанка). Еще на 66,9 миллиона гривен состоялись успешные аукционы по активам Проминвестбанка, а на сумму 22,6 миллиона гривен – активам банка "Сич".

В частности, 19 апреля с четвертой попытки проведен успешный аукцион по продаже кредитной линии МР Банка, обеспечением по которой выступали мощности и оборудование генерирующей солнечной электростанции в Одесской области. Цена продажи на торгах по английской модели составила 336,6 миллиона гривен.

Ранее, 4 апреля, с шестой попытки было продано три кредита того же МР Банка с залогами в виде завода удобрений и кормовых добавок в Ладыжине Винницкой области. Цена реализации составила 6,2 миллионов гривен.

Также в апреле успешно прошли аукционы по продаже нескольких объектов в Кременчуге Полтавской области, которые были на балансе ПИБ. В частности, реализован магазин по продаже запасных частей к автомобилям, часть здания учебного комбината автомеханического техникума и часть учебного корпуса, а также отдельным лотом здание дворца культуры автозавода. Это были 10-я и 11-я попытка продаж соответственно. Цена продажи составила 16,2 миллиона и 8,2 миллиона гривен соответственно.

Кроме этого, 13 апреля с 35-й попытки было продано здание спорткомплекса общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров на проспекте Богдана Хмельницкого (бывшей улице Героев Сталинграда) в Днепре, находящегося на балансе Мисто Банка. Участие в аукционе приняли двое участников, а цена продажи составила 2,5 миллиона гривен.

Проданы были и сразу четыре несколькоуровневых квартиры в таунхаусах в поселке Козин, являющемся элитным пригородом Киева, площадью от 400 до 578 квадратных метров и приусадебные земельные участки площадью до 0,05 га каждый. Цена продажи составила от 2,4 до 3 миллионов гривен.

При этом в фонде сообщают, что всего в апреле он провел в системе "Прозорро.Продажи" 1279 открытых электронных торгов, то есть доля успешных 53 составила всего 4,1%.

На сегодняшний день по результатам успешных аукционов за 27 лотов уже получена оплата на общую сумму 57,1 миллиона гривен, а оплата еще по 27 лотам на сумму 397,7 миллиона гривен лишь ожидается. Кроме того, от непосредственной продажи активов физическим и юридическим лицам в течение апреля получено 1,4 миллиона гривен.

Напомним также, что 27 марта ФГВ с десятой попытки удалось продать здание частного лицея "Глобус" в Киеве, которое находилось на балансе ПИБ. В феврале он с первой же попытки продал актив ПИБ в виде загородного комплекса в столичном пригороде Конча-Заспа.