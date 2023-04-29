ФГВФЛ продает кредит, обеспеченный десятками аттракционов в центральном парке Харькова

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион 12 мая в системе "Prozorro.Продажи" право требования по кредитному договору юрлица, занимающегося аттракционами и тематическими парками, с Проминвестбанком, в обеспечение по которому переданы объекты в Харькове.

Как говорится в сообщении фонда, это, в частности, более 30 аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, включая колесо обозрения, и более 60 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе в самом центре города. Кроме того, в обеспечение выполнения обязательств оформлено финансовое поручительство юрлица.

По состоянию на начало февраля задолженность по договору составляла 373 миллиона гривен. При этом срок просрочки исполнения обязательств перед банком уже превышает 950 дней (свыше 2,5 лет). Начальная цена лота GL16N023449 составляет, соответственно, тоже 373 миллиона гривен.

Торги пройдут по голландской модели аукциона, предусматривающей поэтапное снижение цены. После того, как один из участников остановит снижение, участники могут предложить более высокую цену. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам и лицам, связанным с Россией.

Победитель аукциона получит не само имущество, а лишь право требовать от должника возврата средств, в частности, путем обращения взыскания на залоговое имущество, в том числе через суд. Средства от продажи кредита, когда он состоится, ФГВ направит на расчеты с кредиторами ПИБ.

Напомним, что 27 марта ФГВ с десятой попытки удалось продать здание частного лицея "Глобус" на Троещине в Киеве, которое находилось на балансе Проминвестбанка. В феврале он с первой же попытки продал актив ПИБ в виде загородного комплекса в столичном предместье Конча-Заспа.