В Киеве продали здания лицея "Глобус" и банка "Сич": кто купил

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 27 марта продал на аукционе здание и оборудование действующего частного лицея "Глобус" по улице Закревского на Троещине.

Как отмечается в сообщении фонда, участие в торгах, проходивших по английской модели (на повышение цены), приняли четыре участника. В результате конкуренции цена продаж выросла почти на 12 миллионов гривен от стартовой и составила 107,8 миллиона гривен.

Это была десятая попытка продать этот актив, находившийся на балансе Проминвестбанка. Впервые его выставляли на продажу еще в октябре. Обязательным условием продажи было включение в договоры купли-продажи обязательства покупателя использовать имущество по назначению, связанному с предоставлением образовательных услуг. На сегодняшний день ожидается оплата за лот и подписание договора.

Согласно данным на странице аукциона в системе "Прозорро. Продажи", покупателем является частное общее среднее образование "Ай Ти Степ Скул Киев", входящее в сеть филиалов компьютерной академии "Шаг". Его конкурентом были ООО "Комбинат строительных материалов" (предложило на 1 гривну меньше – 107777777,77 гривны), ООО "Флайбридж" и ООО "Финансовая компания "Морган Кэпитал".

В свою очередь, 28 марта на аукционе было продано сразу же с первой попытки здание бывшего отделения банка "Сич" по улице Владимирской, 63 в центре Киева.

Согласно данным "Прозорро. Продажи", на торгах за объект недвижимости общей площадью 493 квадратных метра соревновались только два юрлица: ООО "Таун Групп 2022" предложило 32,501 миллиона гривен, а победитель в лице ООО "Ариес Девелопмент" - 32,8. Таким образом, цена продажи выросла всего на 1,1 миллиона гривен от стартовой. Сейчас также ожидается оплата за лот и подписание договора.

Кроме этого, как уже сообщалось, 29 марта были проданы права требования по кредиту МР Банка (экс-Сбербанк), в залоге по которому находится завод безалкогольных напитков "Росинка" в Киеве.