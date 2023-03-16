Офис банка "Сич" в центре Киева выставили на продажу

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион в системе "Prozorro.Продажи" здание бывшего отделения банка "Сич" в центре Киева. Как говорится в сообщении фонда, торги должны пройти 28 марта.

Трехэтажный дом с мансардой общей площадью 493 квадратных метра расположен на улице Владимирской, 63. Рядом сосредоточено большое количество государственных и коммерческих учреждений, учебных заведений, заведений общепита, магазинов, торговых центров.

Объект расположен в 100 метрах от одного из центральных парков столицы – парка Шевченко, а также в 500 метрах от станции метро "Площадь Льва Толстого". Доступ к зданию, расположенному внутри квартала, возможен как с Владимирской, так и с улицы Льва Толстого через арки в домах.

Территория вокруг дома ограждена забором и автоматизированными воротами. Кроме того, в состав лота также включены основные средства. На продажу объект выставляется впервые.

Начальная цена реализации лота №G22N023035 составляет 31,75 миллиона гривен. Торги пройдут по классической (английской) модели аукциона. Участие в них могут принять физические и юридические лица, за исключением лиц, связанных с Россией. Средства от продажи актива фонд направит на расчеты с кредиторами банка.

Напомним, что Национальный банк Украины в октябре решил ликвидировать банк "Сич". Двумя месяцами ранее НБУ признал банк неплатежеспособным из-за невозвращения взятых у Нацбанка кредитов рефинансирования по причине недостаточности средств.