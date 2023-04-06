В Києві продали будівлі ліцею "Глобус" та банку "Січ": хто купив

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 27 березня продав на аукціоні будівлю та обладнання діючого приватного ліцею "Глобус" на вулиці Закревського на Троєщині.

Як зазначається в повідомленні фонду, участь у торгах, які відбувалися за англійською моделлю (на підвищення ціни), взяли чотири учасники. У результаті конкуренції ціна продажу зросла майже на 12 мільйонів гривень від стартової і склала 107,8 мільйона гривень.

Це була десята спроба продати цей актив, що перебував на балансі Промінвестбанку. Вперше його виставляли на продаж ще у жовтні. Обов’язковою умовою продажу було включення до договорів купівлі-продажу зобов’язання покупця використовувати майно за призначенням, пов’язаним з наданням освітніх послуг. На сьогодні очікується оплата за лот та підписання договору.

Згідно даних на сторінці аукціону в системі "Прозорро. Продажі", покупцем є приватний заклад загальної середньої освіти "Ай Ті Степ Скул Київ", що входить до мережі філій комп'ютерної академії "Шаг". Його конкурентом були ТОВ "Комбінат будівельних матеріалів" (запропонувало на 1 гривню менше - 107777777,77 гривні), ТОВ "Флайбрідж" та ТОВ "Фінансова компанія "Морган кепітал".

В свою чергу, 28 березня на аукціоні було продано відразу ж з першої спроби будівлю колишнього відділення банку "Січ" на вулиці Володимирській, 63 у центрі Києва.

Згідно даних "Прозорро. Продажі", на торгах за об’єкт нерухомості загальною площею 493 квадратних метра змагалися лише дві юрособи: ТОВ "Таун Груп 2022" запропонувало 32,501 мільйона гривень, а переможець в особі ТОВ "Арієс Девелопмент" - 32,855 мільйона. Таким чином, ціна продажу зросла лише на 1,1 мільйона гривень від стартової. Наразі також очікується оплата за лот та підписання договору.

Крім цього, як вже повідомлялося, 29 березня було продано права вимоги за кредитом МР Банку (екс-Сбербанку), в заставі за яким знаходиться завод безалкогольних напоїв "Росинка" у Києві.